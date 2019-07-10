От Алисы Селезневой до Петрова и Васечкина

Это сейчас у нас под сотню каналов и больше, круглосуточное вещание, фильмы и мультики на любой вкус.

А когда-то было всего две кнопки, цветной или черно-белый телевизор, газета с программой, в которой были обведены ручкой или фломастером наиболее интересные передачи. И фраза, которую иногда произносили телеведущие: «В дни школьных каникул»... Что же мы смотрели в эти самые дни? Вот что ответили слушатели программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru).

«Приключения Петрова и Васечкина»

Алисе Селезневой из будущего вполне успешно конкуренцию составляли обычные советские пионеры Петя Васечкин и Вася Петров.

Первый фильм с их участием показывается в 1984 году, причем премьеру делают в первый же день лета - 1 июня, а далее в течение года его повторят еще несколько раз.

И снова письма с просьбой продолжить историю. В итоге режиссеру Владимиру Аленикову, едва закончившему первый фильм, приходится садиться за сценарий и писать продолжение.

Первый фильм про школу, второй - «Каникулы Петрова и Васечкина» - про пионерский лагерь. Весело, музыкально. Идеальный пример фильма для детей. И, как следствие, главный мужской вопрос во дворе: «Тебе кто больше нравится - Алиса (Наташа Гусева) или Маша (Инга Ильм)?»

Фото: Кадр из фильма

«Гостья из будущего»

Премьера пятисерийного фильма про Колю Герасимова, Алису Селезневу, космических пиратов и миелофон состоялась в весенние каникулы 1985 года, после этого телевидение просто завалили письмами с просьбой еще раз повторить фильм.

В итоге его снова показывают летом того же года, а после ни одни летние каникулы не обходятся без «Гостьи».

«Приключения Электроника»

Этот трехсерийный фильм показали весной 1980 года (летом в течение дня транслировали Олимпиаду). Но и этого хватило, чтобы герои повестей Евгения Велтистова обрели за короткое время статус культовых.

Ленту повторяют каждое лето, а после, разбирая письма школьников, еще и снимают дополнительные программы с исполнителями главных ролей - братьями Торсуевыми. Например, отдельный «детский» выпуск «Кинопанорамы».

Именно после этого фильма в начале 1980?х годов в СССР вошли в моду эрдельтерьеры: пес такой породы играл в фильме собаку-робота Рэсси.

Николай Караченцов блистательно сыграл в фильме роль гангстера Урри. Фото: Кадр из фильма

«Четыре танкиста и собака»

Многосерийный польский фильм о приключениях героического экипажа танка «Рыжий» и овчарки по кличке Шарик очень любили показывать летним утром. К этому времени отдыхающий школьник успевал проснуться, позавтракать и сесть перед телевизором.

21 серии (а в детстве почему-то казалось, что их намного больше) хватало на месяц с небольшим. Иногда серии пропускались, но друзья во дворе быстро рассказывали, что в ней происходило, поэтому из повествования удавалось не выпадать.

«Танкистов» посмотрело сразу несколько поколений - его впервые показали в СССР в 1966-м, а затем периодически повторяли и в 70-е, и в 80-е годы.

Фото: Kubiak Tadeusz/Filmoteka Narodowa

ЧТО ЕЩЕ?

И другие сказки

«Приключения Буратино», «Питер Пэн», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Про Красную Шапочку», «Пеппи Длинныйчулок»... Об этих фильмах сообщил практически каждый второй слушатель. Закавыка лишь в том, что перечисленные ленты (а названы далеко не все) повторялись нашим телевидением довольно регулярно, и у многих в голове смешались годы, месяцы, даты.

Показывали ли эти картины в дни школьных каникул? Да! Но смотрели их не только летом, а практически всегда, когда их показывали. И, конечно, картины были популярны, как моментально узнаваемыми становились Яна Поплавская (Красная Шапочка), Дима Иосифов (Буратино) или Света Ступак (Пеппи).