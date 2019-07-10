«Краснодар» засыпает деньгами иностранцев, Глушаков танцует лезгинку

12 июля матчем «Арсенал» - «Динамо» откроется новый чемпионат России по футболу. Составы многих команд заметно поменялись. Трансферное окно в России открылось 11 июня. Переходы футболистов можно будет оформлять до 2 сентября, но многие российские клубы уже совершили главные приобретения, чтобы новички успели потренироваться с новыми партнерами.

Ставка на легионеров у «Краснодара»

Президент клуба Сергей Галицкий ранее говорил, что его мечта - 11 воспитанников клуба в стартовом составе. Пока клуб от ее воплощения очень далек. И на трех заграничных футболистов (все не старше 25 лет) было потрачено около 15 млн евро.

Главный трансфер лета в «Краснодаре» - переезд лидера «Фейеноорда» Тони Вильены. Полузащитник сборной Нидерландов на родине смог привести свою команду к победе в национальном чемпионате.

Из российских футболистов «Краснодар» первым подписал Руслана Камболова. Трансфер несколько противоречит репутации клуба. Футболист на пороге 30-летия, но вспомним, что Павел Мамаев в местах не столь отдаленных, поэтому опытный футболист для обоймы пригодится.

«Спартак» экономит

У красно-белых пока куплен только загадочный нападающий «Ромы» Эсекьель Понсе. Аргентинец, вероятно, должен стать заменой лучшему бомбардиру команды Зе Луишу, которого красно-белые за 8,5 млн евро продали в «Порту». В довесок к Понсе появился итальянский голкипер Алессио Романьоли. Главный тренер Олег Кононов сразу отправил вратаря работать со второй командой.

Новый гендиректор «Спартака» Томас Цорн дал понять, что грандиозных трат не будет. Из-за непопадания в Лигу чемпионов москвичи вряд ли смогут потратить больше 8 млн евро.

Семину привезли «ненужного» бразильца

Трансферная кампания «Локомотива» открылась со скандала. Железнодорожники объявили о переходе бразильского защитника Мурило, да еще и за приличные деньги - около 2,5 млн евро. Все бы ничего, но главный тренер Юрий Семин стал ворчать, что с ним никто не обговорил переход игрока... Спустя неделю Семин все же взял Мурило на сбор, и бразилец уже дебютировал в товарищеском матче.

Одновременно «Локомотив» произвел чистку рядов. Клуб покинули возрастные футболисты Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш, Тарас Михалик, Алан Касаев, Игорь и Виталий Денисовы.

ЦСКА поставил трансферный рекорд

Владелец ЦСКА Евгений Гинер никогда не брал футболистов за большие деньги, но практически всегда угадывал с топ-трансферами. В июне ЦСКА побил свой трансферный рекорд. По неофициальным данным, команда выкупила права на хорватского полузащитника Николу Влашича за 15 млн евро. Прошлые рекордные подписания: Сейду Думбия, Марио Фернандес и Зоран Тошич - все оправдали вложения.

«Зенит» и все остальные

Главная трансферная бомба на внутреннем рынке - переход Дениса Глушакова из «Спартака» в «Ахмат». Экс-капитан москвичей покинул красно-белых со скандалом, но уже начал новую жизнь. На первой тренировке в Грозном Глушаков даже станцевал лезгинку.

Денис Глушаков. Фото: twitter.com/akhmatgrozny

Вместе с Глушаковым ушел и Дмитрий Комбаров. Ветерану красно-белых открыли двери в Самаре. «Крылья Советов» продолжают брать списанных игроков из «Спартака». Скромно ведет трансферную политику «Динамо». Пошуметь удалось только с трансфером украинского защитника Ивана Ордеца. Футболист последовал примеру Ярослава Ракицкого, который, несмотря на протесты украинских болельщиков, принял более выгодное предложение из России.

«Зенит» купил у «Гамбурга» за 12 млн евро 25-летнего бразильского защитника Дугласа Сантоса. Но питерцы могут удивить нас в последние дни трансферного окна.

КАДРЫ

Главные трансферы июня в РПЛ

Никола Влашич («Эвертон» - ЦСКА) - 15 млн евро

Тони Вильена («Фейеноорд» - «Краснодар») - 9 млн евро

Эсекьель Понсе («Рома» - «Спартак») - 3 млн евро

Мурило («Крузейро» - «Локомотив») - 2,5 млн евро

Денис Глушаков («Спартак» - «Ахмат») - бесплатно

У ЭКРАНА

Где покажут наш футбол?

Правами на трансляции российского футбола владеет телеканал «Матч ТВ». Контракт действует еще три года. С прошлого сезона на главном спортивном канале страны показывали всего по два матча за тур. Все остальные, включая и многие топ-игры, уходили в эфир платного телеканала «Матч Премьер».

С нынешнего сезона матчей на общедоступном ТВ станет еще меньше, а цена на платный телеканал увеличилась. Любителям российского футбола месячная подписка обойдется в 299 рублей. Стоимость приобретения разовой трансляции в интернете возросла с 75 до 149 рублей.