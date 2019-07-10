Про Колыму, наверное, слыхали многие. Нет, не про лагеря - они давно ушли в историю. А про невероятной красоты природу. Горы, сопки, чистейшие озера, ручьи, реки и непривычно низкорослые леса... Ландшафты Магаданской области схожи с Аляской, которую так талантливо описывал Джон Гриффит Чейни, больше известный под псевдонимом Джек Лондон. Его рассказы были очень популярны в России и вдохновляли многих колымских первопроходцев.

На земле, на воде и под водой - везде в этих местах чувствуются джек-лондоновские мотивы. Фото: Алексей Ворон

Легенды осени

Есть легенда, как появилось название. Вроде как в 30-х годах геологи, добравшись до этих мест, нашли на берегу озера томик Джека Лондона, непонятно как там появившийся.

Природа Колымы здесь очень напоминает Аляску. Фото: Алексей Ворон

Фото: Алексей Ворон

Фото: Алексей Ворон

В реальности же дело было так. В 1932 году, на озеро Студеное, раскинувшееся у подножия гор хребта Большой Аннгачак, прибыла геологическая партия под руководством 23-летнего Петра Скорнякова. Никаких книг на берегу он не находил. С собой привез. И дал озеру имя своего любимого писателя.

Фото: Алексей Ворон

Фото: Алексей Ворон

Фото: Алексей Ворон

Ледниковый период

Озеро Джека Лондона и удивительные ландшафты вокруг него сформированы в последнюю эпоху оледенения. Двигавшиеся с горных вершин ледники создали глубокие долины основных притоков озера: ручьёв Неведомый и Студёный, а также реки Пурги. Оставленный деградирующим ледником огромный моренный вал высотой более 100 метров, длиной 10 км и шириной от 2,5 до 3 км в юго-западной части озера перекрыл сток вод в реку Колыму, в следствии чего уровень воды поднялся и группа озёр подо льдами объединились в одно целое. Это единственное на всю Магаданскую область нерукотворное сооружение таких масштабов. Излишки воды теперь вытекают через протоку Вариантов в озеро Танцующих Хариусов. Со временем ледники полностью отступили оставив после себя удивительной красоты горные хребты и пики, долины и каровые озёра.

Фото: Алексей Ворон

Фото: Алексей Ворон

Фото: Алексей Ворон

Фото: Алексей Ворон

Фото: Алексей Ворон

Автор материала Алексей Ворон в начале экспедиции. За спиной - около 30 килограммов фотоаппаратуры.

Подводные богатства

За несколько экспедиций, собирая материалы для создания фотоальбома посвященного этому уникальному месту, я наблюдал происходящие изменения рельефа и биоразнообразия. Помимо проведения съёмок на земле и с воздуха, я совершил серию погружений в 2015 и 2018 годах, чтобы изучить доселе неизвестный внутренний мир озера. Увиденное поразило меня. Преимущественно илистое дно озера осваивается новыми обитателями.

Фото: Алексей Ворон

Повсеместно встречаются колонии гидр, мелкие двустворчатые моллюски – горошинки, улитки, ручейники, черви, водоросли, рыбы. Из рыб самыми массовыми являются гольян и хариус, также постоянными обитателями являются пестроногий подкаменщик и сибирский голец, ведущий ночной образ жизни. Рыбакам иногда попадаются чукучан и сиг-валёк, которые скорее всего, являются рыбами заходящими. В 2015 году я изредка встречал пресноводные губки, ранее мне не попадалась информация об их присутствии в водоёме. Спустя три года губок стало встречаться гораздо больше и я уверен, что на этом дело не остановится.

Ну, будете у нас на Колыме...

Фото: Алексей Ворон

Фото: Алексей Ворон

Фото: Алексей Ворон

Фото: Алексей Ворон

В окрестностях озера Джека Лондона каждый найдет для себя что-то интересное. Альпинисты смогут совершить сложные восхождения, рыбаки - испытать фортуну в поисках трофейного хариуса, фотографы и художники насладятся невероятно яркой колымской осенью и красотой величественных гор.

Фото: Алексей Ворон

Абсолютно всех порадуют щедрые дары тайги: орехи, ароматные лекарственные травы, богатейшие голубичники, сочная морошка, дикая малина, красная и душистая смородины, брусника и, если очень повезет, королева всех северных ягод - княженика.

Фото: Алексей Ворон

Главное, за короткое время в августе - сентябре можно увидеть, как лето сменяется красочным осенним фейерверком и приходит зима. Она здесь весьма суровая. Прямо как в рассказах Джека Лондона...

Фото: Алексей Ворон

Фото: Алексей Ворон

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Максимальная глубина озера 50 метров, высота 802 метра над уровнем моря, возраст около 30 000 лет, так что оно совсем молодое по геологическим меркам.

Фото: Алексей Ворон

КСТАТИ

Готовится к выпуску книга об озере Джека Лондона. Более подробно о ней можно узнать на magadanbook.ru.

БУДЬ В КУРСЕ!

Программу «Клуб знаменитых путешественников», посвященную экспедиции на озеро Джека Лондона, слушайте по ссылке.

Как открытка! Снимки нереальной красоты, которые можно сделать только на озере Джека Лондона 00:00 00:00

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