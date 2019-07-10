Няня для Рекса: Где оставить домашних питомцев на время отпуска

Для владельцев кошек

1. Оставить дома под присмотром близких.

Идеальный вариант для животного. В привычной домашней обстановке ваш питомец будет чувствовать себя намного комфортнее, чем если вы отдадите его на время кому-то из знакомых.

Если уезжаете на 2 - 3 дня, достаточно поставить в квартире пару лотков с наполнителем, налить в несколько мисочек воду и насыпать необходимое количество корма.

Если планируете уехать на неделю-две, попросите кого-то из родственников, друзей или соседей раз в два-три дня навещать вашего любимца. Во-первых, чтобы покормить и поменять лоток, во-вторых, чтобы животное не скучало.

- Кошкам нужно внимание, чтобы их погладили, почесали за ушком, поиграли. Если кто-то из знакомых сможет навещать и проводить с ним хотя бы 20 - 30 минут, животное будет чувствовать себя вполне комфортно, - советуют заводчики кошек.

Риски: придется впускать домой посторонних людей.

Цена: бесплатно или сувенир из отпуска.

2. Мэри Поппинс по вызову

Новая услуга в городах-миллионниках: искать надо в интернете. Есть два варианта. Первый - обратиться к кэтситтеру - человеку, который будет жить в вашей квартире и ухаживать за вашим любимцем. В стоимость включено кормление, уборка лотка, игры, а также ежедневные фотоотчеты. Можно договориться, чтобы ситтер взял кота к себе домой.

Второй вариант - нанять няню для вашего домашнего питомца, которая будет приходить к вам домой на несколько часов в день. Она поиграет с котом, покормит, вычешет шерстку, снимет все это на камеру, сделает фото и вышлет вам вместе с подробным рассказом.

Риски: придется впускать домой посторонних людей, можно нарваться на непрофессионала. Перед тем как нанять котоняню, почитайте отзывы.

Цена: дневная няня - от 300 рублей (на долгий срок - со скидкой), кэтситтер - от 700 рублей в сутки.

3. Отдать соседям

Если не хотите никому оставлять ключи от квартиры, можно попросить кого-то из соседей взять вашего кота к себе домой.

Риски: в чужом доме усатые могут забиться в угол. Особо пугливые не захотят ни есть, ни пить. Если дома есть маленькие дети или другие питомцы, они могут не поладить друг с другом.

Цена: за спасибо или небольшой презент.

4. Снять номер в зоогостинице

Вариант затратный. Но животное здесь будет чувствовать себя намного лучше, чем в чужом доме.

Для каждого усатого в гостинице есть отдельный номер, площадь которого отличается по цене. Внутри имеются когтеточка и игрушки, вам нужно привезти подстилку или домик для кота, лоток с наполнителем, мисочки для воды и еды, с также корм, к которому привыкло животное.

Риски: некоторые гостиницы не принимают питомцев без прививок. Иногда ставят условие - привозить только кастрированных котов, кошек чаще всего можно оставить нестерилизованных.

Цена: от 250 рублей в сутки.

Для владельцев собак

В отличие от кошек собак дома на несколько дней одних не оставишь.

- Девушка, а давайте гулять?!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Какие есть варианты?

5. Просим друзей помочь

Взять к себе домой чужую собаку решится не каждый. Поэтому более подходящий вариант - попросить кого-то из соседей приходить кормить хвостатого и менять ему воду, а кого-то из друзей или родственников, кого он знает и будет слушаться, - выгуливать.

Риски: даже близким такая просьба может показаться обременительной.

Цена: возможно, придется пообещать взять к себе животных соседей и знакомых, когда те тоже соберутся в отпуск.

6. Нанимаем «собака-гуляку»

Если никто не соглашается ухаживать за псом, это могут сделать специально обученные люди. Называют их догситтерами, нянями или «собака-гуляками». С кем-то можно договориться о выгуле и кормежке питомца раз в день. Кто-то может взять животное к себе домой.

- Догситтинг распространен в городах-миллионниках, в небольших за такими услугами можно обратиться к дрессировщику. Если будете обращаться к незнакомому человеку, желательно провести одну-две тренировки и посмотреть, как реагирует на него собака. То же самое касается и студентов, которые дают объявления о выгуле животных. Цена у них может быть заманчивой, но есть ли необходимые навыки - вопрос, - говорит кинолог Злата Обидова.

Риски: нет гарантии, что «собака-гуляка» выполнит все договоренности. Гулять с животным такие специалисты могут не два раза, а всего раз в день.

Цена: в регионах - от 500 рублей за две прогулки в день, в Москве - от 1000 рублей. В стоимость может быть включена кормежка, мытье лап после прогулки и отчет. Здесь как договоритесь.

7. Присмотр по системе «все включено»

Самый удобный вариант - оставить пса в зоогостинице. В крупных городах цена будет такая же, как и за наем «собака-гуляки». Если отелей для животных в вашем городе немного, удовольствие будет не из дешевых. Зато в стоимость входят не только прогулки, но еще и дрессировка, кормление, уборка вольера и круглосуточный присмотр. Да и посторонних в дом к себе пускать не нужно.

- Новая обстановка для животных - стресс, но за один-два дня даже самые пугливые привыкают, - говорит администратор одной из зоогостиниц. - Собак принимаем только с ветпаспортом. С собой нужно привезти корм для животного и подстилку, на которой пес привык спать. Каждый день владельцам отправляем фото и видеоотчеты.

Риски: неизвестно, как с животными будут обращаться. Но всегда можно почитать отзывы о гостинице, в которой планируете оставить четвероногого.

Цена: маленькие породы - от 400 рублей в сутки, средние - от 500, крупные - от 600.

НА ЗАМЕТКУ!

Если в доме попугай

Уезжая на три дня, можно оставить в клетке четыре-пять кормушек и несколько поилок. Вода будет несвежая, но главное, пернатый не останется голодным. Планируя отпуск на более длительное время, попросите соседей приходить чистить клетку и менять воду.

Если попугайчиков два, они легче переживут разлуку с домом.Фото: Алексей ФОКИН

- Можно отдать клетку знакомым домой, но здесь важно, чтобы люди понимали, что птичку лучше не выпускать. Попугаи плохо ориентируются на местности и, вылетев из клетки, могут травмироваться, ударившись о стекло, или обжечься о горячую кастрюлю на кухне. Если люди раньше не имели дела с попугаями, то оставлять у посторонних птицу - большой риск.

Что делать: оставить пернатого в зоогостинице. С собой нужно привезти только корм.

Цена: от 300 рублей в сутки для маленьких попугаев, от 650 рублей для больших.

Риски: за дополнительную плату вам могут навязать сомнительные услуги в виде санаторного лечения (траволечение, гомеопатическое лечение, физиотерапия) и проведения различных анализов, в которых нет смысла.