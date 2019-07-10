2019-07-10T15:57:01+03:00
Авто

Японцы оснастили лимузин щеткой для пыли

А как без нее обойтись в машине ценой 11 млн рублей?!
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
Поделиться:
А может, надо было добавить в комплект симпатичную горничную? Фото: youtube.comА может, надо было добавить в комплект симпатичную горничную? Фото: youtube.com
Изменить размер текста:

Для Японии Toyota Century - как «Майбахи» или «Роллс-Ройсы» в Европе. Крутизна неимоверная, самая дорогая и престижная машина, по статусу полагающаяся только императору, премьер-министру и президентам крупных компаний. Стоит такой лимузин от 180 тысяч долларов, или более 11 миллионов рублей.

И, помимо всех прочих прелестей, полагающихся такому членовозу, в нем в заводском оснащении предусмотрена в специальном футляре щетка для пыли. Ну а вдруг налетит она на панель или на сиденье и очень важная персона будет вынуждена поморщиться и чихнуть! Это же возмутительно! Поэтому у водителя под рукой есть специальное приспособление, прямо как у горничной. Не удивимся, если сделано оно из натуральных перьев страуса, как и подобает подобному «гаджету».

Ну вот, а вы над шкодовским скребком для стекол, который прячется за лючком бензобака, смеялись! Есть еще полезные вещи в настоящих автомобилях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ладью допетровской эпохи спасают в Вытегре
Ленобласть и Республика Крым будут совместно развивать агропром
Зеленский подписал указ о создании в Чернобыле «зеленого коридора» для туристов
Чувашия: в детский сад с полутора лет!
Черноморский флот опроверг заход сторожевого корабля в зону проведения учений
Диетолог назвала важные факторы для похудения
«Выйдите, разбойник»: Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя с совещания
«Не стоит беспокоиться»: Меркель рассказала о своем состоянии после очередного приступа
В Москву приедет делегация оппозиционных депутатов из Грузии
Историк прокомментировал слова германского журналиста о сносе памятника погибшим на Курской дуге
Пушков предложил ограничить въезд в Россию для грузинской певицы Нино Катамадзе
Украина заявила, что российский корабль зашел в зону учений «Си-Бриз»
Сергея Доренко оштрафовали через неделю после смерти
Манчестер Юнайтед повесил ценник на Погба, не собираясь его продавать
После скандала с британским послом США и Великобритания отменили торговый диалог