Японцы оснастили лимузин щеткой для пыли

Для Японии Toyota Century - как «Майбахи» или «Роллс-Ройсы» в Европе. Крутизна неимоверная, самая дорогая и престижная машина, по статусу полагающаяся только императору, премьер-министру и президентам крупных компаний. Стоит такой лимузин от 180 тысяч долларов, или более 11 миллионов рублей.

И, помимо всех прочих прелестей, полагающихся такому членовозу, в нем в заводском оснащении предусмотрена в специальном футляре щетка для пыли. Ну а вдруг налетит она на панель или на сиденье и очень важная персона будет вынуждена поморщиться и чихнуть! Это же возмутительно! Поэтому у водителя под рукой есть специальное приспособление, прямо как у горничной. Не удивимся, если сделано оно из натуральных перьев страуса, как и подобает подобному «гаджету».

Ну вот, а вы над шкодовским скребком для стекол, который прячется за лючком бензобака, смеялись! Есть еще полезные вещи в настоящих автомобилях.