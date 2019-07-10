Участники лодочных эко-походов расчищают берега озер от гор мусора

Вуокса, Ладога - прекрасные, первозданные озера на северо-западе России. Но еще несколько лет назад их берега были покрыты не только сосновыми лесами, но и горами мусора. Менять ситуацию и отношение отдыхающих к природе взялись неравнодушные люди.

Последствия отдыха в заказниках Ленобласти.Активисты волонтёрского экологического движения "Чистая Вуокса" освободили от мусора заказник "Север Мшинского болота"

“На Вуоксе около 300 стоянок - и 99% из них раньше были полностью загажены”

- Я всю жизнь ездил в походы и год от года на озерах появлялось все больше мусора, все сильнее становилась антропогенная нагрузка на природу. Приехав на стоянку, 10 минут приходилось просто расчищать ее. Позади каждой стоянки обязательно обнаруживалась свалка размером 2 на 2 метра и еще полметра в высоту. На Вуоксе около 300 стоянок - и 99% из них раньше были полностью загажены. Последней каплей стал случай: кто-то собрал свои отходы в пакет и поставил пакет на гору мусора. Ну что мешало тебе забросить этот пакет в лодку? Это ведь совсем не сложно. Я понял, что нужно менять ситуацию, - рассказывает руководитель проекта “Чистая Вуокса” Мстислав Жиляев.

Такие свалки раньше были почти возле каждой туристической стоянки Фото: проект Чистая Вуокса

В 2013 году он начал искать единомышленников: создал группу Вконтакте, пригласил знакомых. Когда через некоторое время на призыв откликнулось больше сотни незнакомых ему людей, Мстислав начал действовать.

А так эти берега выглядят БЕЗ мусора Фото: проект Чистая Вуокса

- Нужно было найти лодки. Почти со всеми хозяевами станций разговор был такой: “Идея прекрасная, вопросов нет”. “Лодки дашь?” “Лодки не дам”. И наконец владелец лодочной станции Вуокса-Спорт загорелся нашей идеей, предложил нам баржу, на которой мы до сих пор вывозим мусор, - говорит он.

Куча мусора с одной стоянки в среднем умещается в 35 мешков. И вот уже пять лет эти мешки с заповедных территорий Ленинградской области вывозят волонтеры.

В этом году движение отмечает первый юбилей - пять лет Фото: проект Чистая Вуокса

За это время двухдневные акции выросли в двухнедельные лагеря. Добровольцы своими руками очистили 80% островов озера Вуокса - и перешли на новые территории. Освободили от свалок множество островов Ладожских шхер, а также особо охраняемые природные территории Котельский, Лебяжий, Раковые озера, Север Мшинского болота. Этим летом к списку присоединится и река Вуокса. Общими усилиями вывезли 200 тонн мусора, часть отправив на вторичную переработку. В акциях «Чистой Вуоксы» приняло участие более трех тысяч человек.

Природный заказник «Север Мшинского болота» Фото: проект Чистая Вуокса

Волонтерство с кинопоказами, файер-шоу и классическими концертами под открытым небом

Чаще всего волонтеры отправляются в лодочные эко-походы: разбивают лагерь на неделю-две, очищают прилегающую территорию от мусора, облагораживают стоянку, проводят беседы с другими отдыхающими, а на убранной территории ставят деревянные таблички: “Мусор свой - забери с собой”, “Там где лодку брал в прокат - там контейнеры стоят”...

Присоединиться зовут всех желающих - нужны лишь палатка и желание помочь природе. О дороге из Петербурга, лодках, жилетах, трехразовом питании и прочих удобствах полностью заботятся организаторы.

Двухдневные акции выросли в двухнедельные лагеря с лодочными походами Фото: проект Чистая Вуокса

На “Чистой Вуоксе” верят, что волонтерство должно быть не подвигом во имя, на который способны немногие. А веселым развлечением, видом отдыха.

Так, в лагере, которых проходит в эти дни на озере Вуокса, добровольцев ждут кинопоказы, файер-шоу, концерт струнного квартета "Классика белых ночей", который можно будет послушать, сидя в плавающем партере. Здесь же можно научится уйме новых вещей: управлять байдарками, оказывать первую медицинскую помощь, пройти мастер-классы по ковке, танцам, поэзии, керамике, декупажу…

- Это одна из вещей, которые нам тоже очень хочется поменять в сознании людей. Недавно я познакомился в самолете с одним парнем, мы поехали в лагерь. И он признался: “Я удивлен, что здесь обыкновенные люди”. “А ты ожидал шестируких чудовищ, которые носят мусор?” Никто мусор убирать не любит. И мы зовем помочь природе - и конечно же, немного отдохнуть. Уборка занимает несколько часов, а остальное время - отдых, мастер-классы. Например, в прошлом году мы смотрели под открытым небом матчи чемпионата мира. Мы хотим продвигать волонтерство само по себе: чтобы люди знали, что это кайфово, это не обязаловка, не просто субботник, - говорит Мстислав Жиляев.

Так выглядит волонтерский лагерь - в нем уютно, есть все необходимые удобства Фото: проект Чистая Вуокса

лагерь Север Мшинского Болота июнь 2019 - 3.

“Гор отходов, которые раньше возникали за один сезон, больше нет”

Первое время волонтеры с замиранием сердца возвращались на места предыдущих эко-лагерей: не было ли все зря, не выросли ли новые горы мусора на только-только вздохнувшей свободно земле?

- В первом же лагере весной 2014 года у нас участвовало 60 волонтеров. И осенью мы отправились по тем же местам. Но сезон прошел, а стоянки остались чистыми. То есть люди перестали мусорить на убранном месте. Конечно, остались еще люди, которые продолжают бездумно бросать мусор на природе, но тех гор отходов, которые раньше возникали за один сезон, больше нет. Вот представьте: вы вышли на замусоренном диком пляже и вы знаете, что на нем побывало 100 человек. Как думаете, сколько из них на самом деле бросало мусор?

- Наверное, половина?

- Обычно все так и отвечают, иногда дают цифру чуть больше. На самом деле так делает лишь 15-20%. И мы работаем как раз с теми, кто сомневается, с теми, кто думает - все равно мусор разбрасывает большинство людей, все равно тут грязно, а что я один могу изменить? У меня есть знакомый, который не участвует в наших лагерях, но внимательно следит за всеми новостями. Недавно он признался: “Знаешь, я наверное латентный волонтер. Если раньше я убирал только за собой, то сейчас, если увижу замусоренную стоянку - захвачу с нее пару мешков”. Если любому человеку предложить остановится в чистом месте или в грязном, никто не скажет: ” Отлично, мусор! Я пойду туда!” Мы все выберем чистое. Это желание заложено в каждом из нас - нужно просто его поддержать.

Такие таблички волонтеры оставляют после уборок Фото: проект Чистая Вуокса

КСТАТИ

Как присоединиться к “Чистой Вуоксе”

В этом году у волонтеров запланировано четыре эко-лагеря. Один из них уже прошел - на севере Мшинского болота, 1 июля открылся двухнедельный лагерь на озере Вуокса. На августовский лагерь Чистая Ладога свободных мест уже нет.

Но все желающие могут успеть присоединиться к проекту "Чистая Вуокса. Река". Регистрация ведется на две смены: 29.07 - 04.04 и 04.08 - 11.08

Для тех, кто не успеет летом, осенью волонтеры обещают провести несколько одно-двухдневных выездов.

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