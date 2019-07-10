У приемного сына Пугачевой появились новые родители

Четыре года назад Алла Борисовна оформила опеку над своим внучатым племянником Женей.

Этот рыжий мальчуган, так похожий на свою знаменитую родственницу, — сын племянника Пугачевой.

Родной брат звезды, полковник запаса Евгений Пугачев последние годы пытался вылечить от зависимости своего сына Влада. Алла Борисовна помогала родственникам, давала деньги на лечение. Потом Евгений Борисович умер, и забота о непутевом племяннике полностью легла на плечи Аллы Борисовны.

В специализированной клинике, где лечили зависимость от запрещённых веществ, парень познакомился с дважды судимой (за угон автомобиля и грабеж) Викторией Фадеевой, которая была старше его на 10 лет. Они поженились, у пары родился сын Женя.

Внучатый племянник Аллы Борисовны со своим родным отцом Владом Пугачевым.

Пугачева помогала семье племянника — давала деньги на продукты и воспитание ребенка. Увы, в 29 лет Влад стал инвалидом — пытаясь сделать укол в ногу, попал в нерв. У мужчины отнялись ноги, стали плохо работать руки. А непутевая мама мальчика после очередного укола впала в кому. Алле Борисовне пришлось оформить опеку над маленьким Женей. Об этом певицу попросил ее племянник.

— Это мой приёмный сын, — говорила о мальчишке Пугачева. И это были не просто слова. Певица действительно спасла малыша, который мог остаться сиротой при живых, но зависимых от «зелья» родителях.

Сейчас отец Жени Влад Пугачев встал на ноги благодаря лечению в израильской клинике, куда его отправила тетя. Но мужчина по-прежнему нигде не работает, устраивает свою личную жизнь в квартире около метро «Сокол», которую подарила ему Алла Борисовна.

Его сын Женя все это время находился под присмотром Аллы Борисовны и ее помощника. Жена доверенного лица певицы сначала была его няней, потом мальчишка так к ней прикипел, что стал называть ее мамой, а помощника АБ — папой.

В этой семье есть дети, но они уже взрослые. За эти годы мальчик стал для семьи помощника звезды настолько родным, что они решили его усыновить. Алла Борисовна не возражала.

Женя на выходные приезжает в загородный дом Аллы Пугачевой, дружит с ее двойняшками.

— Да, мальчика действительно усыновили. Но имена его новых родителей озвучивать не буду. Есть тайна усыновления. Могу сказать только, что это люди из окружения Аллы Борисовны. В сентябре мальчик идёт в первый класс, поэтому таким образом мы решили оградить его от шумихи в прессе, прекратить поток публикаций и передач о нем, которые провоцирует его отец, — объяснила «КП» адвокат Аллы Пугачевой Марина Мурашова.

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