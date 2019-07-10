2019-07-10T14:18:44+03:00
Здоровье

Ученые нашли новый эффективный способ похудеть

Перестать концентрироваться на жире и качать мышцы, оказывается, гораздо полезней для сброса веса
Дарья КУЧМАЕВА
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Ученые доказали, что укрепление мышц - путь к здоровью.Ученые доказали, что укрепление мышц - путь к здоровью.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские ученые выяснили, что полным и страдающим от болезней людям лучше сконцентрироваться не на желании во что бы то ни стало сбросить жир, а на укреплении мышц. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Medicalexpress.

Авторы научного труда считают, что стресс, малоподвижный образ жизни и неправильное питание напрямую связаны со слабыми мышцами. Это факторы, которые снижают чувствительность к инсулину и провоцируют развитие диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней. Одно из преимуществ мышц, по мнению доктора Райана Харриса, это способность «вытягивать» глюкозу из крови. Высокое потребление глюкозы накачанными мышцами снижает риск появления диабета и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Более ранние исследования, включавшие наблюдения за пожилыми пациентами, доказали, что мышечная сила, с которой добровольцы сжимали в рамках эксперимента мяч, прямо указывала на состояние здоровья и продолжительность жизни испытуемого. Чем слабее был хват, тем больше рисков тяжелых заболеваний и тем ниже продолжительность жизни. Причем аналогичный эффект ученые затем смогли увидеть и у молодых пациентов.

В общем, изучение этого феномена продолжается. Но уже сейчас ясно: качать мышцы - определенно полезно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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