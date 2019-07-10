В гостинице Внуково-Вилладж задушили 23-летнюю стюардессу

Утром в среду, 10 июля, в одном из номеров отела "Внуково-Вилладж", на территории Новой Москвы горничная обнаружила тело убитой постоялицы. Молодая девушка лежала в ванне с водой, при этом она была в одежде. Сотрудники отеля сразу позвонили в полицию. После осмотра места происшествия стало ясно, что речь идет именно об убийстве.

- Зафиксированы признаками насильственной смерти в виде асфиксии, то есть удушения - сообщила "КП" Юлия Иванов, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Личность убитой уже установлена. Это 23-летняя стюардесса Альбина Мухамедзянова. Как удалось выяснить "КП" из собственных источников близких к следствию, в этой гостинце девушка останавливалась неоднократно и всякий раз ее сопровождал молодой человек. За сутки до убийства пара сняла двухместный номер.

- Рано утром он ушел и попросил продлить номер еще на один день, - пояснили следователям сотрудники отеля.

Именно этот мужчина первым попал под подозрение. Сейчас его ищет полиция, пока установить его личность и местонахождение не удалось.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ "Убийство". Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, - пояснили в столичном СК.

"Комсомолка" следит за ходом расследования.