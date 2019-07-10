Военный историк Валерий Замулин: Прохоровское сражение длилось почти неделю, а не один день, как врут немцы

От поляков и прибалтов этого можно было ожидать, но вот от немцев... Крупнейшая в Германии газета Die Welt в среду взорвала бомбу в медийном пространстве, попытавшись опровергнуть подвиг красноармейцев в легендарной танковой битве под Прохоровкой в 1943 году, и даже потребовала снести мемориальную звонницу в память о погибших советских солдатах. У этого подлеца есть конкретное имя - Свен Феликс Келлерхофф, редактор отдела истории Die Welt.

«КП» попросила ответить на доводы горе-журналиста главного российского специалиста по истории Курской битвы и Прохоровского сражения, ведущего научного сотрудника Юго-Западного госуниверситета (Курск) Валерия Замулина.

ГОВОРЯТ ЛИШЬ ОБ ОДНОМ ДНЕ

Цитата из статьи:

- Последние исследования, основанные на, несомненно, реальных фотографиях, подтверждают, что у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения. В действительности 186 немецких танков сражались против 672 бронемашин РККА - к вечеру советские потеряли около 235 танков, а вермахт - лишь 5 единиц.

Отвечено:

- Прохоровское сражение - это не 12 июля, как утверждается в статье. Курская битва началась 5 июля. До 9 июля включительно немецкая 4-я танковая армия прорвала две оборонительные полосы Красной армии и вечером подошла к 3-й в районе Прохоровки. Но расчет на то, что советская оборона рухнет, не оправдался. Она только крепла и на флангах ударных группировок появились танковые соединения. Немецкое командование отдало приказ, который отменял прорыв к Курску, и требовал, чтобы все три дивизии развернулись и захватили Прохоровку и прилегающую местность. Советские войска 7 суток вели тяжелые оборонительные бои. Вечером 16 июля командование корпуса СС и 4-й танковой армии осознало, что результатов нет и перспективы тоже. Начали в ночь на 17 июля отводить войска. Мы преследуем. Соответственно, мы победили. Советское командование решило сменить форму обороны и нанести по самым активным соединениям корпуса СС мощный таранный удар несколькими сотнями танков. Вот это событие произошло 12 июля в рамках Прохоровского сражения. Советские войска собрали в мощную группировку и нанесли удар по противнику, но решить намеченные задачи не смогли, потому что местность была тяжелая, были и другие проблемы. Наши танкисты понесли тяжелые потери. Это признано. Но это был контрудар в рамках сражения! Немцы передергивают термины. Они говорят не о Прохоровском сражении, длившемся 7 суток, а об этом одном дне. Очень неудачном для нас.

Что касается потерь, то мы действительно потеряли тогда 235 машин. А вот немецкие подтвердить не могу - таких документов нет. Есть данные о том, что гитлеровцы списали потом пять боевых машин, четыре из которых были подбиты в ходе боя 12 июля. В полосе только одной дивизии.

Теперь об аэрофотосъемке: немецкий журналист ссылается на два источника - на немецкого полковника бундесвера Карла-Хайнца Фризера (я его в свое время консультировал) и британского исследователя Бенджамина Уитли. Фризер не был специалистом в этом вопросе, у него нет ни одной крупной публикации об этих событиях. А Уитли, который анализировал немецкую аэрофотосъемку Прохоровского поля, говорит о другом: немецкие высотные самолеты-разведчики делали ее не для того, чтобы считать танки и людей в окопах, а для определения направления движения основных сил. Где проходимая местность, где пойма и так далее. И все эти дни там действовала наша ударная группировка - три армии общей численностью 200 тысяч личного состава и более 1000 танков. Как можно говорить, что ничего не было?!

НИКАКИХ КАМИКАДЗЕ

Цитата из статьи:

- Тактика камикадзе... Советские танки столпились перед узким мостом, став идеальной мишенью для танкистов 2-го танкового корпуса СС.

Отвечено:

- Это не камикадзе. Это была обычная армейская тактика - контрудар. Да, были ошибки, они повлияли на потери.

НЕ НЕМЦАМ УКАЗЫВАТЬ, КАКИЕ МЕМОРИАЛЫ УБИРАТЬ

Цитата из статьи:

- Этот памятник должен быть снесен немедленно.

Отвечено:

- Он поставлен в честь победы в Прохоровском сражении, которое проходило - еще раз повторю - с 10 по 16 июля, в память о павших бойцах и командирах Красной армии, защищавших наше Отечество. Негоже зарубежным гражданам указывать, какие памятники ставить и какие сносить. Тем более немцам!

ВОПРОС РЕБРОМ

«Теперь возьмутся за Сталинград и изнасилованных немок»

- Вдова Кима Филби рассказывала мне, что своим главным достижением этот легендарный советский разведчик считал добытую информацию по Прохоровке. Чем он помог?

- Ким Филби и другие англичане давали массив информации, который позволял видеть стратегическую обстановку в целом. Разведка сражения не выигрывает - она помогает верховному командованию принимать крупные и правильные решения. Те данные помогли правильно оценить обстановку перед началом Курской битвы и перейти к преднамеренной обороне. Мы ведь имели численное превосходство, но решили подождать и встретить гостей на оборонительных рубежах. Это решение было принято в апреле и действовало до июля.

- Почему вдруг появилась такая провокационная статья?

- Сама газета с 2014 года взяла курс на ежегодные статьи, развенчивающие наши победы в Великой Отечественной войне. Они либо просто «утки», либо совсем поверхностные. Наметилась тенденция к пересмотру конкретных событий, в том числе и в Германии. Это прослеживается не только в СМИ, но и в немецких монографиях. Подход системный. Ключевая задача - внедрить в сознание обывателя идею о выдуманной победе Красной армии. Думаю, в ближайшее время они и за Сталинград возьмутся, опять «изнасилованные немки» пойдут... А уж под каким соусом - зависит от ситуации.

- Как на такое отвечать?

- Мы отчасти сами виноваты в том, что даем повод для возникновения таких «открытий». Те штампы, клише и мифы, которые работали в тот период на подъем наших граждан, надо было сразу после войны отбросить, проанализировать просчеты. Надо говорить честно и откровенно, что произошло на основе документальных источников, как мы, профессиональные историки, это и делаем.

МНЕНИЕ

Когда мы сами забудем своих павших - тогда сносите. А пока — только попробуйте!

Дмитрий СТЕШИН

Давно заметил: немцы не любят снимать фильмы о Второй мировой, а если изредка снимают, то честные и достаточно трезвые. В старом фильме Сэма Пекинпа «Штайнер Железный крест» о боях на Тамани прозвучала пророческая фраза: «Что мы будем делать, когда проиграем эту войну? Будем готовить следующую!». Может быть, я нагнетаю, но требование побежденного убрать памятник, который поставили победители, можно рассматривать только в контексте цитаты из старого кино (подробности).