«Золотой запас» - наш ответ бабушкиным закруткам

Уже десять лет блогер Мария Ковалева делится вкусными рецептами и захватывающими историями из путешествий со своими читателями. В результате Маша написала целую книгу. «Золотой запас» вобрал в себя июльский полдень и аромат спелой малины, настроение отпуска и щедрое южное солнце. Рецепты были разработаны специально для книги: всевозможные джемы (из фруктов и даже овощей), соусы, пикантные заправки для салатов и нежные десертные кремы.

«Золотой запас» не похож на привычные книги о заготовках. Это новый кулинарный тренд, впечатления от путешествий, наблюдения, неожиданные решения и необычные сочетания.

Не важно, как давно вы готовите и насколько высок уровень вашего кулинарного мастерства. Отталкивайтесь от основ и придумывайте свои рецепты.

Книга «Золотой запас» блогера Марии Ковалевой.

С чем это едят

Медово-бруничная горчица

Подойдет к сэндвичам с ростбифом, жареной и запеченной курице. Можно подать к тефтелям из смешанного фарша (например, свинина-говядина), шашлычкам из мяса птицы, запеченной свиной корейке или свиным отбивным.

Медово-бруничная горчица

Песто из петрушки

Можно добавлять в пасту, использовать как заправку для салатов. Подавать с поджаренным на гриле хлебом, сочетать со спелыми томатами, молодыми сырами, свежим базиликом.

Песто из петрушки.

Лимонный курд

Очень вкусен сам по себе, поэтому лучше сразу делать двойную порцию. Подходит для слоеных десертов, отлично дополняет чизкейк. Курд можно подмешать к взбитым сливкам, добавить в начинку для профитролей, подать с творогом или сырниками.

Лимонный курд

Тыквенный джем с облепихой и апельсином

Отлично сочетается с горячими тостами, кексами, сливочным сыром. Может служить добавкой к творогу и творожной запеканке.

Тыквенный джем с облепихой и апельсином.

КСТАТИ

Узнай сам – расскажи другому

В египетских захоронениях фараонов ученые находили семена горчицы. Их считали символом удачи и укладывали в погребальные саркофаги.

Крупнейшим центром возделывания горчичной культуры является Индия.

На фестивале горчицы в Волгограде в 2015 году прямо на глазах зрителей приготовили самую большую банку горчицы, ее вес составил 166 кг.

На Руси для защиты от сглаза и порчи прикрепляли к одежде 7 зернышек горчицы.

В Германии была традиция зашивать в фату невесты горчичное семечко, чтобы брак был прочным.

В среднем европеец съедает в год 1,7–1,9 кг фруктово-ягодных консервов, а россиянин — 1,2 кг.

По оценкам некоторых исследователей первые чатни – пикантные индийские соусы – появились около 500 года до н.э. Более привычные нам вкусы стали встречаться со второй половины 18 века.

ЛАЙФХАКИ ПО СПЕЦИЯМ

Шафран.

Шафран является одной из самых ценных и дорогих специй в мире. Собранные вручную и высушенные рыльца цветков дают удивительно теплый желтый цвет и благородную горечь. Если вам предлагают хорошую или очень хорошую скидку – не соглашайтесь, это наверняка подделка и вместо шафрана в баночке будет дешевый сафлор.

Как отличить настоящий шафран? Попробуйте растереть его в руках, а еще лучше – растворить в воде. Всего пара нитей даст интенсивный желтый цвет.

Корица.

Иногда за корицу выдают кассию, кору других сортов коричного дерева. В этом случае деревья не просто отличаются, они еще и более старые, что в разы повышает концентрацию вредного для человека кумарина. Как выбрать правильно? Настоящая корица обладает мягким ароматом и коричневым оттенком без красноватого отлива. Она довольно ломкая, поэтому, если вы не можете разломить палочку руками, скорее всего это кассия. Йод окрашивает кассию в синий цвет, в то время как настоящая корица скорее даст шоколадный оттенок.

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