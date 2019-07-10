2019-07-10T18:16:01+03:00
Политика

Психологи Росгвардии помогают малоподвижным жителям Тулуна и Нижнеудинска

Военнослужащие ведомства продолжают обеспечивать общественный порядок и безопасность на территориях Иркутской области пострадавших от стихийного бедствия
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сотрудники Росгвардии доставляют гуманитарную помощь людям домой. Фото: Росгвардия РФСотрудники Росгвардии доставляют гуманитарную помощь людям домой. Фото: Росгвардия РФ
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С начала аварийно-спасательной миссии в зоне затопления в Иркутской области психологи Росгвардии провели более 800 мероприятий по оказанию психологической помощи гражданам. Особое внимание уделяется пожилым людям и детям.

- Специалисты проводят групповые встречи с семьями, оказывают индивидуальную помощь, а также организуют дистанционную и информационную психологическую поддержку населения. Мобильные группы психологов Росгвардии помогают пострадавшим от паводка малоподвижным гражданам, и оказывают им квалифицированную психологическую помощь на дому, - отметили в ведомстве.

При встрече с жителями офицеры проводят опрос о необходимости доставки предметов гуманитарной помощи людям домой, оказывают пострадавшим от наводнения адресную помощь по откачке воды из затопленных домовладений, разбору завалов, доставке питьевой воды, очищают от мусора важные социальные объекты.

В настоящее время к ликвидации последствий наводнения привлечено более 500 военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Для выполнения аварийно-восстановительных и спасательных работ росгвардейцы используют автомобильную и специальную технику, плавательные средства и вертолеты.

В рамках совместной работы с Министерством социального развития Иркутской области в городах Тулун и Нижнеудинск росгвардейцы оказывают помощь гражданам в подготовке документов для отправки детей в лагеря отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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