2019-07-10T19:34:57+03:00
Звезды

Бари Алибасов назвал своего сына единственным наследником всего своего имущества и накоплений

Скандальный продюсер признался, что его воля давно отражена в завещании
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Бари Алибасов ответил на сплетни о скандале с сыном.Бари Алибасов ответил на сплетни о скандале с сыном.Фото: instagram.com
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На своей страничке в соцсети Бари Алибасов ответил на сплетни о якобы произошедшем скандале между ним и его сыном: дескать, пока пожилой отец находился в медикаментозной коме, его сын раздул пиар-акцию, зарабатывал деньги на здоровье самого близкого человека. Придя в сознание, Бари Каримович сильно обиделся на сына и даже, по слухам, лишил его наследства. На самом деле все не так.

Вот информация из первых уст. Алибасов-старший сделал признание в Инстаграме:

«По интернету гуляет фальшивка, будто я лишил сына наследства из-за конфликта на теле-шоу! Чушь какая-то. Мой сын Бари Алибасов-младший был и остается моим единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества и накоплений. Это отражено и в моем завещании. Между нами, как и в любой семье, возникают конфликты, большие и малые, но они никак не влияют на целостность нашей семьи. Есть и разногласия, но они всегда преодолимы. По большей части я горжусь своим сыном. Очень прошу уважаемых журналистов учитывать мое мнение при написании публичных текстов».

Напомним, скандальная история случилась 4 июня, когда Бари Алибасов вроде бы глотнул по ошибке жидкость для прочистки труб. Из-за этого с ожогами внутренних органов попал в реанимацию института им.Склифосовского. Был, по слухам, на грани жизни и смерти. Но все-таки выжил. И теперь отвечает всем сомневавшимся, что это бы не розыгрыш, не пиар и не мистификация.

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Бари Алибасов рассказал о своём состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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