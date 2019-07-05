Врач Началовой раскрыл истинный диагноз Алибасова

Скандал вокруг отравления Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб не утихает. Многие подозревают, мол, дегустация "Крота" - не что иное, как инсценировка, которую команда шоумена учинила ради привлечения внимания. У "На-На" будет большой гастрольный тур в честь 30-летия создания группы. Свое видение ситуации прокомментировал Василий Шуров. Он был лечащим врачом скончавшейся 16 марта 2019 года Юлии Началовой.

Гостем Радио "Комсомольская правда" стал Бари Алибасов. Он озвучил ранее неизвестные детали случившейся с ним отравления. Во время эфира свои комментарии дали и врачи, которые вышли на связь.

В начале июня Бари Алибасов был госпитализирован с ожогом желудка и пищеводаФото: Иван МАКЕЕВ

Так, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог Виталий Румянцев напомнил о том, что при ожогах пищевода четвертой степени - а именно такой диагноз озвучили продюсер и его окружение, предоставив заключение из НИИ им. Склифосовского, в котором он проходил лечение, люди обычно лечатся много месяцев. "Им делают пластику пищевода и устанавливают гастростому. И голос к ним так быстро не возвращается", - заявил эксперт.

В заключении действительно указано, что произошло "отравление прожигающей жидкостью пищевода 3-4-й степени, желудка - 2-й степени". Комментируя эти данные, психиатр-нарколог Василий Шуров сделал вывод, что продюсер, по всей видимости, действительно выпил ядовитую жидкость. Музыкант сообщил, что сразу после того, как глотнул "Крота", засунул себе шланг, прикрепленный к водопроводному крану, в горло и стал водой промывать гортань и ротовую полость.

Василий Шуров (справа) был лечащим врачом Юлии НачаловойФото: Личный архив

"Очевидно, произошло поражение именно слизистой, к тому же он принял много жидкости. Тогда это не тяжелое состояние, потому что такие ожоги заживают быстрее и не приводят к смерти пациента или удалению пищевода. Но непонятно, почему он провел в реанимации столько времени, к чему была эта история с искусственной комой. Видимо, здесь речь идет о некотором преувеличении. Но, по крайней мере, это не обман", - заявил врач.

Напомним, в начале июня Бари Алибасов был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб "Крот". 17 июня его выписали из больницы. Позже появились предположения, что отравление было инсценировкой, однако музыкант предоставил письменные доказательства произошедшего. Продюсер до сих пор не может есть обычную пищу, придерживается строгой диеты и употребляет в пищу детское питание.

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