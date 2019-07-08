Сына обвинили в отравлении Бари Алибасова

Второй месяц не утихают разговоры вокруг случайно отравления Бари Алибасова средством для очистки труб. И пока обыватели гадают, имел ли место инцидент на самом деле, мол, слишком быстро продюсер пришел в себя и зачастил ходить по многочисленным шоу, в семье музыканта разворачивается настоящая драма. Сына обвинили в отравлении звездного родителя.

"Когда мы разговаривали с Бари-старшим, я понял, что он относится к сыну крайне негативно. Он заявлял, что сын - маргинальная личность, ноль. Он спрашивал меня, можно ли его лишить фамилии. Высказывал вещи, из которых следовало, что сколько бы он в сына ни вкладывал, а вкладывал он деньги в обучение в Англии, ничего толкового из него не вышло. С учетом взаимоотношений между ними я не исключаю, что Бари-младший был заинтересован в отравлении Бари-старшего", - сделал шокирующее заявление адвокат Олег Кулагин в студии программы "На самом деле" на Первом канале.

Адвокат Олег Кулагин сделал шокирующее заявлениеФото: скриншот видео

По словам юриста, основатель группы "На-На" жаловался ему на своего ребенка незадолго до попадания в больницу. Адвокат заявил, что отношение Алибасова к сыну оставляло желать лучшего. Кулагин отметил, что наследник музыканта намеренно поставил емкость с опасной бытовой химией на кухонный стол. Якобы Алибасов-младший, зная о рассеянности родителя, предвидел, чем это обернется.

В свою очередь, Бари Алибасов-младший, который тоже присутствовал на съемочной площадке, обвинения адвоката опроверг. При этом он не стал скрывать, что его отношения с папой нельзя назвать идеальными. Он признался, что пиарился и обогащался, раздувая шумиху вокруг отравления родителя, а также придумал историю с пропажей лысого кота Чучи. "Папа, уезжая в больницу, реально сказал мне следить за котом. Про кота мы все наврали, чтобы меня выгородить, чтобы отец, когда проснулся, на самом деле не лишил меня завещания", - попытался оправдаться отпрыск.

По мнению адвоката, Бари-младший был заинтересован в отравлении Бари-старшегоФото: скриншот видео

Бари Бариевич подтвердил, что его семья действительно много заработала на истории с пропажей кота, однако эти деньги пойдут на лечение отца: "Я очень рад этим деньгам. Теперь будет, на что папу восстанавливать. «Крот» не входит в число эти рекламных контрактов", - подчеркнул мужчина.

Объяснил сын Алибасова и то, зачем забрал отца из больницы втайне от всех: "Он был в абсолютном неадеквате".

В студии программы появился и сам герой нашумевшей истории. Бари Каримович заявил, что память до сих пор подводит его. "Память у меня отшибло совсем. Я слышал за кулисами замечания, что рот у меня чистый был, что отравления не было. Я с дуру выпил этот… Я пошел на кухню попить водички. Стоит красивая яркая бутылочка. И я хлебнул эту бутылку. Почти всю. И когда она опустилась вниз, у меня отлетела голова. Это был кошмар. Мне повезло, что рядом с бутылкой был мой телефон. Я стал кричать в телефон. Я 12 дней в коме был. И еще четыре дня был без сознания", - заявил продюсер.

Он также отметил, что его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, которая выхаживала его в больнице, но затем сама слегла с приступом астмы, чувствует себя лучше и идет на поправку. "Намного лучше ей в последние два дня, кстати", - добавил шоумен.