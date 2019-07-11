Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: «Подготовка кадров – одна из ключевых задач для формирования экономики будущего»

Конференция, которая пройдет с 22 по 25 августа 2019 года, станет уникальной платформой для обсуждения экономических, социальных и технологических тенденций, а также выработки решений в области развития систем профессиональной подготовки и трансформации рынка труда.

Деловая программа предполагает более 30 тематических сессий с представителями органов государственной власти, предприятий и образовательных учреждений, а также мировых экспертов в сфере футурологии, риск-инжиниринга, образования, зеленой экономики, цифровизации и автоматизации. В число спикеров деловой программы вошли: Нассим Талеб, ученый, риск-аналитик, автор книг «Черный лебедь» и «Антихрупкость», Дмитрий Песков, спецпредставитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, Карл Бенедикт Фрей, содиректор программы по вопросам технологии и занятости в Oxford, Сергей Крикалев, космонавт, исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса, Екатерина Лошкарева, официальный делегат России в WorldSkills International, и др.

«Наш мир стремительно меняется: появляются новые технологии, возрастает темп жизни. Новые реалии требуют от нас постоянной трансформации и подталкивают каждого человека развивать свои компетенции и осваивать технологии независимо от возраста. Необходимо на несколько шагов опережать вызовы, с которыми все мы сталкиваемся на рынке труда, − комментирует заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. − Проектирование профессионального будущего и будущего профессий – это одна из ключевых задач для нашего общества, которую и постараются решить участники деловой программы WorldSkills Kazan 2019. Безусловно, участие в конференции будет полезно для тех регионов, структур и ведомств, которые уже сейчас понимают, что образование и подготовка квалифицированных кадров на местах – залог благополучного развития регионов и страны в целом».

Деловая программа станет эффективной площадкой для дискуссий о требованиях экономики будущего к навыкам, которые необходимы для успеха в новом мире в условиях высокого уровня неопределенности, а также для создания более продуктивных, конкурентоспособных и устойчивых экономик. Участники постараются найти ответ на вопрос, как мы будем работать в перспективе, какие навыки будут востребованы через 5–10−15 лет, а какие необходимо развивать уже сейчас, чтобы не оказаться за бортом рынка труда через несколько ближайших лет.

Главным направлением деловой программы станет формирование новой реальности на рынках труда и требований к навыкам, компетенциям в условиях цифровой экономики. Россия уже живет в цифровой эре. По количеству пользователей Интернета она занимает первое место в Европе, и это вполне закономерно. Весной 2018 года президент России Владимир Путин подписал майский указ, согласно которому программа «Цифровая экономика» трансформировалась в национальный проект. Основная цель проекта – обеспечение цифрового пространства для всех сфер жизнедеятельности страны до 2024 года. Подготовка квалифицированных кадров и образование – одно из восьми направлений программы –предполагает создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики и совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами. Кроме того, это направление подразумевает рынок труда, опирающийся на требования цифровой экономики, а также создание систем мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров в развитии цифровой экономики. Все это полностью соответствует целям движения WorldSkills.

«Я рад, что в этом году именно Российская Федерация примет у себя чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Должен признать, Россия является одним из лидеров движения. Уровень развития цифровизации в стране и темпы модернизации очевидно ориентированы на то, чтобы построить экономику будущего. Российские коллеги подготовили потрясающую деловую программу с участием национальных и международных экспертов. Гости деловой программы, несомненно, получат колоссальный опыт от обмена наработками и мнениями с международными экспертами, а иностранные посетители познакомятся с уникальными разработками российских специалистов в области развития компетенций будущего», – отмечает президент WorldSkills International Саймон Бартли.

Деловая программа будет интересна представителям государственных ведомств различного уровня, менеджерам высшего и среднего звена международных и российских компаний, руководителям HR-блока ведущих российских корпораций, холдингов и предприятий промышленности. Кроме того, она рассчитана на представителей институтов развития, общественных организаций и профессиональных ассоциаций, образовательных учреждений, обеспечивающих реальный сектор экономики высококвалифицированными кадрами, ведущих экспертов и аналитиков рынка, а также специалистов международного уровня и представителей деловых СМИ.

Регистрация открыта до 22 июля, подробности − по ссылке.