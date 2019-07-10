2019-07-10T20:24:54+03:00
Звезды

Успенская, Меладзе и Макаревич едут в тур на Украину

А на концерт группировки «Ленинград» зрителей повезут на автобусах из Одессы в Кишинев
Ирина ВИКТОРОВА
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Любовь Успенская не отказывается от концертов на Украине.Любовь Успенская не отказывается от концертов на Украине.Фото: Instagram.com
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Летом российские артисты преимущественно зарабатывают на курортах: выступают в дорогих отелях Турции, заезжают в концертные залы Краснодарского края. А вот осенью у звезд начнутся традиционные туры по российским регионам. Некоторые наши музыканты планируют до конца года выступить на Украине. Это те артисты, которые получили одобрение на концерты в Киеве и других городах.

Интересно, что в один день, но в разных концертных залах Киева выступят с «сольниками» Валерий Меладзе и Любовь Успенская. 10 ноября Меладзе планирует собирать зал на 3700 мест, в этот же день Успенская поет на площадке, вмещающей в два раза больше народу.

Меладзе планирует собрать зал на 3700 мест. Фото: vk.com

Меладзе планирует собрать зал на 3700 мест.Фото: vk.com

Любовь Успенская не скрывает, что зимой приезжала в Киеве на «заказник» - на частных выступлениях певица бывает в городе, просто не акцентирует на этом внимание. А вот «сольник» в Киеве у Успенской был почти восемь лет назад. Из Киева певица поедет с юбилейной программой в Одессу, потом в Харьков и в Днепр.

Успенская поет на площадке, вмещающей в два раза больше народу. Фото: vk.com

Успенская поет на площадке, вмещающей в два раза больше народу.Фото: vk.com

Кстати, в июне в Киеве побывала Ксения Собчак - выступала на форуме «Фитнес для мозга», где объясняла народу как стать успешной, а Александр Ревва спел в клубе на частной вечеринке.

12 июля Михаил Жванецкий даст специальный концерт на открытии Одесского международного кинофестиваля. В августе в Одессе поют Борис Гребенщиков и группа «Аквариум», рэпер Noize MC.

А вот на выступления Сергея Шнурова украинцы смогут попасть только благодаря автобусному туру «Одесса - Кишинев»: организовано путешествие фанатов на выступление группировки «Ленинград».

Как и обещал, Андрей Макаревич в начале декабре с «Машиной времени» выступит с юбилейный туром в Запорожье и в Кривом Роге.

Возможно, что афиша выступлений российских артистов к осени пополнится новыми именами. Пока поклонники активно разбирают билеты на Любовь Успенскую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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