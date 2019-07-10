2019-07-10T20:39:05+03:00
Общество

Выучи иностранный язык и подготовься к ЕГЭ бесплатно - РПЦ поможет!

В Москве работает благотворительный образовательный центр
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Образовательный центр имени святителя Феликса Бургундского дает возможность изучать иностранные языки абсолютно всем.Образовательный центр имени святителя Феликса Бургундского дает возможность изучать иностранные языки абсолютно всем.Фото: Елена ЧИНКОВА
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Для общества потребления это, наверное, удивительно и необъяснимо. А для Русской православной церкви - очередной масштабный благотворительный проект. В этом году исполняется уже пять лет с начала работы Образовательного центра имени святителя Феликса Бургундского, где все желающие могут изучать многочисленные иностранные языки: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, польский и новогреческий. И совершенно бесплатно!

Открыт он был по благословению главы Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона и работает в здании Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на Пятницкой. Есть филиалы в Казани и Воронеже. За эти годы в центре прошли обучение более 500 человек. Помимо языков здесь можно посещать занятия библейско-богословской группы и лекции по экономике и культурологии на английском языке, уроки хорового пения, изучать английскую деловую лексику, готовиться к ЕГЭ. А летом профессиональные тренеры проводят занятия по физподготовке.

- Это уникальный волонтерский проект под духовным окормлением владыки Илариона. Он совершает здесь службы на английском языке и, как полиглот, очень активно вовлечен в нашу деятельность. Преподаватели - выпускники факультетов иностранных языков и носители - здесь трудятся бесплатно, приобретают преподавательский опыт. Это православные люди. Мы воспринимаем свою работу как миссионерское христианское служение. Мы должны делиться талантами, которые даны нам Богом, и навыками, которые мы развиваем сами. Но учеников берем любого вероисповедания, - рассказал «КП» директор по развитию центра Филипп Чэмпион. Сам он занимается с библейско-богословской группой на английском языке.

- Кем вы финансируетесь?

- Никем. Нас никто не спонсирует, бюджета у нас нет. Мы можем собирать деньги, например, на доску или какие-то другие принадлежности для занятий. Это бывает очень редко.

- Кто сидит за партой?

- В основном, молодые люди. Причем далеко не всех из них можно назвать воцерковленными. Есть и постарше. Мы стараемся принимать всех желающих, но сейчас количество заявок достаточно высокое, особенно после публикаций в СМИ, а преподавателей не так много. У нас строгая дисциплина и безответственных учеников исключаем. Режим обучения устанавливает преподаватель. Всего же у нас более 25 разных групп. Обычно занятия проходят раз в неделю по два часа. Никаких сертификатов мы не выдаем, люди ходят, пока у них есть желание.

Внимание! Все занятия бесплатны. Для поступления необходимо оставить заявку на сайте Центра. Записаться можно в любое время года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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