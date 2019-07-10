Новый платный участок М-11: По трассе до Твери — меньше времени

После открытия нового участка платной трассы М-11 (Москва-Санкт-Петербург) с 97-го по 149-й километр Москву и Тверь соединила современная скоростная магистраль.

«МОСКВИЧИ ЕДУТ НА ДАЧИ — ОЧЕРЕДЬ СОБИРАЕТСЯ»

Попасть на М-11 можно двумя способами:

- свернув на съезд с 79-го километра МКАД (между Дмитровкой и старой Ленинградкой)

- напрямую с СВХ (северо-восточной хорды). Везде есть указатели: "Впереди платный участок дороги М-11".

Я еду по навигатору от метро «Динамо». М-11 - самый популярный маршрут по запросу «Тверь». Тут же на экране телефона высветилось предупреждение: "на маршруте есть платная дорога".

По М-11 от «Динамо» до Твери 172 км, 1 час 52 минуты в пути. По бесплатной М-10 - 168 км, но на целый час дольше - 2 часа 56 минут. Виной тому многочисленные села и деревни, которыми буквально усыпана старая Ленинградка. Страшилки про пробки в Клину и огромное количество «камер на 60» автомобилисты передают из уст в уста.

У пункта оплаты притормозила у желтого плаката с тарифами. В огромной таблице разобраться непросто (см. «Что почем»). Мимо меня мелькают автомобили: никто на цены даже не смотрит. Рядышком съезд на бесплатный участок, но все мчат к шлагбаумам. Их тут десять, очереди нет.

- Что-то мало машин, - говорю сотруднику ГИБДД, который патрулирует въезд на платный участок.

- Это вы у нас в пятницу не были. Москвичи едут на дачи, в очереди по 15-20 машин набирается. А вам тут вообще стоять запрещено. Так что доброго пути. Если транспондера нет, тогда выбирай въезд с зеленой стрелкой.

Зеленые стрелки горят над пятью шлагбаумами. Въезды полностью автоматизированы: операторов нет. Нажал на кнопочку - получил билет. Засекаю время: на часах 16.30.

Открывшийся шлагбаум после дорог Москвы с пробками и скоростными ограничениями показался настоящими вратами в рай. Сразу за ним знак "110 километров в час". Мысленно прибавляю сверху разрешенные 20 км/час и давлю на газ. Четырехполосная дорога с идеальным асфальтом. На соседних полосах каждая вторая машина - такси. Первый участок платки ведет в аэропорт "Шереметьево". За скорость и комфорт чаще всего платят сами пассажиры. Каких-то 10 минут пути и вот караван желтых машин уже выстроился в очередь в пункте оплаты у аэропорта. Почти сразу после него дорога сузилась вдвое.

Весь оставшийся маршрут движение в обоих направлениях по двум полосам.

БУТЕРБРОДЫ И ПОЛНЫЙ БАК БЕНЗИНА - С СОБОЙ

С обеих сторон по ходу движения металлические отбойниками, а за ними забор. Сетка натянута, чтобы дикие животные не выходили на трассу. На такой скорости водитель просто не успеет среагировать, это чревато не только для лосей и косуль, но и для тех, кто находится в машине.

Из соображений безопасности на трассе запрещено останавливаться. Для тех, кто устал, оборудованы специальные стоянки - через каждые 15-20 километров. Парковка, бесплатный туалет, детская площадка и столики, чтобы перекусить.

Для тех кто устал в пути оборудованы специальные стоянки.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Но магазинов на трассе нет, автолавка с едой всего одна - в самом начале. И заправка на участке М-11 от Москвы до Твери одна. Точнее КАЗС - контейнерная автозаправочная станция. В вагончике для оплаты топлива скромный ассортимент: вода, жевательная резинка, шоколад. У входа топчется оголодавший дальнобойщик.

- Ну все же хорошо сделали, неужели нельзя кафешки открыть: шаурму, пельмешки. Я из Краснодара в Питер еду, не везти же мне еду с собой. А еще ни одной аптеки, мало ли что случится. А так-то дорога хорошая, - разнервничался профессиональный водитель Владимир Шарков.

К тому же и цены на топливо - мама не горюй. Дизель - 48.38, АИ 95 - 49.37. На бесплатной трассе М-10 на заправке этой же фирмы дизель дешевле почти на три рубля, а АИ 95 можно залить, сэкономив рубль с каждого литра. Если для легковушки с средним баком в 40 литров получается разница всего в 40 рублей, то для фур, которые за раз заливают около 1000 литров ДТ, выходит переплата в 3000 рублей за одну заправку.

- Альтернативы нет, вот народ и заправляется. Но многие уже знают и заливают полные баки до въезда на М-11. Всем так делать рекомендую, - посоветовал дальнобойщик из Краснодара.

Шлагбаум, за которым начитается обычная трасса, расположен в 13 километрах от Твери. Смотрю на часы: 18.00. Выходит, 149 километров я проехала за полтора часа и это еще с учетом двух остановок. За проезд от Москвы до Твери заплатила 740 рублей.

Вопрос ребром

Почему так много камер?

На новом участке мое внимание привлекли бетонные столбы справа по ходу движения, установленные через каждые два километра. На каждом по камере. Неужели и платную трассу напичкали этими приборами фиксации нарушений ПДД? Я автоматически стала притормаживать перед каждым столбом.

- Это совсем другие камеры, - объяснили мне потом в пресс-службе Автодора. - Они за ситуацией на дороге следят, простой видеоконтроль. А штрафы они вовсе не выписывают. Приборов фиксации нарушений у нас всего несколько штук, и о каждом заблаговременно предупреждают дорожные знаки. Иногда ставят "треноги", но это редкое явление. А вообще скорость движения в ближайшее время увеличим до разрешенных 130 километров в час. Сейчас собираем необходимые документы и ждем одобрение от ГИБДД.

Что почем

Стоимость проезда по М11 зависит от времени суток и вида транспортного средства. Чем больше машина - тем дороже (для легковых автомобилей - 3,6 руб./км, для автобусов - 9 руб./км, для грузовиков - 12,24 руб./км). Оплатить можно наличными или банковской карточкой. Владельцам транспондеров (аппарат для автоматической оплаты парковки) - скидки. Также в пунктах оплаты можно приобрести абонемент на проезд по М11. Он рассчитан на 10, 20 или 30 поездок (чем больше поездок, тем меньше цена).

А КАК НА ПОЕЗДЕ?

Из Москвы в Тверь поезда ходят с Ленинградского и Курского вокзалов. Самый дешевый билет на сидячее место в скоростной «Ласточке» можно купить за 588 рублей. Время в пути 2 часа.