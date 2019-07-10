Из-за падения доходов россияне стали экономить на лекарствах

Впервые с 2015 года аптеки стали продавать меньше. Такие данные в исследовании фармацевтического рынка DSM Group. За первые пять месяцев 2019 россияне купили таблеток, ампул и мазей на 3,7 процента меньше, чем год назад. Правда, потратили мы на них все равно чуть больше, чем раньше — на 1,2 процента.

- Тенденция к снижению продаж на рынке наблюдается довольно давно. В первую очередь люди отказывают себе в, скажем так, необязательных вещах, например витаминах, - рассказал «КП» руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. - Это результат общего снижения доходов населения. Даже сталкиваясь с проблемами со здоровьем, человек думает об экономии. Ему выписали три разных препарата, а он идет и покупает один.

В пользу этой теории говорит и тот факт, что россияне все чаще отказываются от импортных препаратов, которые, как правило, дороже отечественных. Продажи заграничных пилюль сократились на 9,6 процента, а своих — всего на 2,4 процента. Кроме того, выросла доля дженериков — аналогов запатентованных лекарств с тем же действующим веществом.

По данным Росстата, в первом квартале 2019 реальные доходы россиян сократились на 2,3 процента.

Стоит отметить, что и производители лекарств заметили снижение спроса, поэтому все чаще придумывают для покупателей сюрпризы.

- Бывает такое, что в упаковке всегда было два блистера с таблетками, а теперь один. Цена при этом снижается незначительно. Или раствора раньше было 200 мл, а теперь 170 — за те же деньги, - привел примеры Виктор Дмитриев. - Как правило это касается лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов, за ценами на которые государство строго следит. Поэтому производители начинают хитрить. Есть законы экономии, которые не обманешь. Никто в убыток себе работать не будет.