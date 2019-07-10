«Можешь распоряжаться ее жизнью любым способом»: в Москве узбек пытался продать в рабство 16-летнюю девочку

Вечером 9 июля 32-летний Саид М., уроженец Ташкентской области, вместе с Викой* пришел в один из ресторанов на востоке Москвы. Здесь Саид должен был встретиться с клиентом, который за обговоренную сумму должен был забрать Вику в безвременное рабство.

К счастью, план узбекского работорговца провалился. О его намерениях уже несколько недель знали оперативные службы и ждали момента, чтобы взять его с поличным. На встречу к Саиду пришел оперативник под видом покупателя. С собой у подставного лица были 500 000 рублей, из которых только 10 000 были настоящими, а остальные муляжом.

- 32-летний уроженец Узбекистана, который сейчас проживает в Челябинской области, не подозревал о готовящийся операции. Он был полностью уверен, что перед ним покупатель 16-летней девочки. Саид также полностью осознавал, что после оплаты 11-классница Вика* перейдет в полное распоряжение покупателя, который может распоряжаться ее судьбой и жизнью любым способом. Это было обговорено Саидом перед сделкой, – рассказал источник "КП" в правоохранительных органах.

Cчастливая Вика со своей семьей.Фото: vk.com

Знакомые Вики* рассказали "КП", что девочка всегда пользовалась популярностью у мужчин. Очень многие замечали, что Вика обаятельна от природы.

- Если вы посмотрите фотографии ее, то сразу увидите хорошую фигуры, пухлые губы и вообще незаурядную внешность, – сообщил знакомый Вики.

Сейчас девочка находится в лечебном учреждении, где врачи помогают Вике вернуться к обычной жизни. В отношении Саида возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте управления СК РФ по Москве.

*Имя изменено.