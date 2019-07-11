Бузова в сто раз дешевле Шараповой, но вдвое дороже Михеевой

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В самых ярких рекламных роликах этого года снялись артисты, которые и на ТВ, и в кино играют смешных персонажей. В кого только не перевоплощалась звезда Comedy Woman и «Реальных пацанов» Марина Федункив в рекламных роликах одного из магазинов бытовой техники: и в обычную любознательную покупательницу, и даже в солистку группы «Мираж»! Федункив - востребованная артистка на рекламном рынке.

Марина Федункив рассматривает контракты стоимостью от 2 млн руб. Для сравнения: на корпоративах в составе Comedy Womаn она за сорокаминутное выступление получает в 4 раза меньше - гонорар такой же, 2 миллиона, но его нужно делить с коллегами по сцене.

Марина Федункив в ролике сети магазинов бытовой техники предстала в образе поп-дивы 80-х. Фото: youtube.com

Одна из самых востребованных артисток у рекламодателей - еще одна участница Comedy Womаn Екатерина Варнава. В рекламном агентстве, которое представляет интересы Екатерины, мы узнали, что она снимется в рекламе за 1 млн 700 тыс. руб. Агентство прописывает в договоре предоплату гонорара за 5 дней до съемок, час на грим, час на перерыв в течение съемочного дня и другие нюансы. К примеру, гонорар артиста вырастет, если в договоре появляется пункт «закрытие категории» - отказ звезды от рекламы у конкурентов на определенный период.

Екатерина Варнава в окружении летающих лимонов рекламирует банк и многомиллионные барыши его клиентов. Фото: youtube.com

Конечно же, сумма контракта зависит и от множества других деталей: длительности рекламной кампании, количества сюжетов (сколько разных роликов снимут), сложности съемок, использования образа звезды на разных рекламных площадках (ТВ, радио, билборды, сайт и соцсети...) и др.

Вновь в моде на рекламном рынке звезда шоу «Вечерний Ургант» Алла Михеева - всему виной ее съемки в клипе «Кабриолет» группировки «Ленинград». Ее гонорар начинается от полутора миллионов рублей.

Интерес рекламодателей к Алле Михеевой вырос после того, как она снялась в клипе «Ленинграда».Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бурунов с Рублевки

В 42 года случился рекламный пик у Сергея Бурунова, популярность которого заметно выросла после сериала «Полицейский с Рублевки» и его киноверсии. А ведь после закрытия проекта «Большая разница», который сделал его известным, актер сидел без работы и вынужден был влезать в долги. Зато сейчас Сергей участвует чуть ли не во всех самых денежных рекламных кампаниях. Бурунов стал лицом крупного банка, а также рекламирует оператора сотовой связи - эти самые выгодные с финансовой точки зрения контракты для звезд. Гонорары у Бурунова теперь, как у Дмитрия Нагиева. Подобные долгосрочные контракты включают в себя съемки сразу в нескольких роликах и приносят средний годовой доход в 20 млн руб.

«Получив сразу несколько выгодных контрактов, Сергей Бурунов теперь отказывается от «мелочовки», за которую любой другой артист был бы благодарен, - рассказала «Комсомольской правде» менеджер по работе с ВИП-клиентами столичного рекламного агентства. - Так, недавно Сергей отказался от крупной рекламы туроператора. Но у нас много актеров и актрис старой закалки, которые получают по одному-два предложения в год, но держат высокий уровень гонораров. К примеру, Мария Шукшина недавно ответила согласием на съемки в рекламе сети российских отелей. Гонорар - 16 млн руб. Очень требовательна к гонорарам и тому, что ей предлагают рекламировать, Лариса Гузеева. А вот ее коллега по шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова ставит планку в 1 млн руб.».

Модный Сергей Бурунов взлетел по гонорарной лестнице и стал лицом сотового оператора. Фото: youtube.com

О спорт, ты - рубль!

Востребованы ли среди рекламодателей звезды, не связанные с комедиями или телеюмором? Разумеется! Вечно модный Сергей Шнуров зарабатывает на одном рекламном контракте от 30 млн руб., Ольга Бузова - от 5 млн руб., Ксения Бородина - от 4 млн руб. Редко, но метко соглашается на рекламу актриса Юлия Пересильд: она требует утвердить с ней сценарий ролика, все нюансы вплоть до цвета обивки кресла в кадре. Ее гонорар 5 - 7 млн руб.

Актриса Настасья Самбурская, которая уже не связана с комедийным сериалом «Универ» и пробует себя в музыке и театре, рекламирует все: от косметики до онлайн-кинотеатров. Гонорар Самбурской за съемки в ролике известного бренда с трехмесячной рекламной кампанией начинается от 3,5 млн руб.

Ну и, конечно, пользуются спросом известные спортсмены. Экс-футболист, а ныне тренер и телекомментатор Андрей Аршавин выставляет рекламный прайс в 3 млн руб. У форварда сборной России и питерского «Зенита» Артема Дзюбы гонорар в 10 раз выше. Впрочем, им обоим далеко до теннисистки Марии Шараповой, которая за контракт берет не меньше 500 млн руб.