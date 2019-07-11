2019-07-11T18:21:32+03:00
Туризм

С кем ездят в отпуск россияне: На курорт без жены? Мечта, да и только!

Каждый пятый россиянин предпочитает путешествовать один. Но большинство все же отдыхает с семьей и детьми
Юлия СМИРНОВА
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39% туристов едут на пляжи или на экскурсии вместе со своими супругами и детьми.39% туристов едут на пляжи или на экскурсии вместе со своими супругами и детьми.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сотрудники российского сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru решили узнать, с кем путешествуют наши туристы. Подглядывать не стали, спросили напрямую – с кем вы проводите летний отпуск. В опросе приняли участие 2 тысячи российских путешественников разного возраста.

Популярнее всего, что логично и предсказуемо, семейный отдых: 39% туристов едут на пляжи или на экскурсии вместе со своими супругами и детьми. Мужчин среди ценителей семейных путешествий чуть меньше, женщин чуть больше, но разница лишь в один процент (см. инфографику).

Отличия начинаются дальше. У дам на втором месте – поездки с мужем (но без детей), на третьем с подругой и лишь на четвертом путешествия в одиночку. А вот джентльмены очень даже любят свободу, независимость и уединенность в своих перемещениях по стране и миру. Каждый пятый (19%) мужчина заявил, что предпочитает путешествовать один.

О мотивации, увы, их не спросили, так что все остальное – лишь домыслы: нравится ли мужчинам чувствовать себя авантюристами, первооткрывателями и одинокими волками или они просто оставляют себе возможность найти приятную компанию в поездке. А может, едут в поход с палаткой и байдаркой, и жена отказывается от спартанских условий, берет детей и летит в пляжный отель.

Не исключено, кстати, что скоро и доля женщин, выбирающих сольные поездки, станет больше. Судя по другому опросу, проведенному туристическим поисковиком Momondo, у каждой третьей российской туристки уже есть такой опыт.

Чего ради? Побыть наедине с собой, организовать поездку так, как хочется, без оглядки на чужие прихоти и капризы (важно для 38% туристок, между прочим), просто потому, что не с кем (20%), бросить вызов себе и стереотипам и ...в надежде встретить новую любовь.

В итоге отдых в одиночку оказался интересным и полезным, отмечают решившиеся на него отпускницы: получилось расслабиться на все сто, стать более открытой всему новому, пообщаться с местными жителями и другими отдыхающими, лучше узнать новую страну и даже саму себя

ИСТОЧНИК KP.RU

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