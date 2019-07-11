2019-07-11T12:10:19+03:00
Политика

Коммунисты предлагают пригласить в Госдуму грузинских депутатов и посадить главу делегации в кресло спикера

Депутаты придумали симметричный ответ для снижения градуса конфронтации [эксклюзив kp.ru]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Валерий Рашкин предложил пригласить на Охотный ряд грузинских депутатов для совместного заседанияВалерий Рашкин предложил пригласить на Охотный ряд грузинских депутатов для совместного заседанияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как мы помним, вакханалия в Грузии началась именно с кресла: глава делегации российских парламентариев, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел по приглашению принимающей стороны на место спикера грузинского парламента. И началось...

И вот теперь его коллеги по фракции Валерий Рашкин и Денис Парфенов предложили оригинальный ход: пригласить на Охотный ряд грузинских депутатов для совместного заседания и посадить главу их делегации на место спикера Госдумы.

- Россия могла бы впредь проводить заметно более жесткую политику в отношении Грузии и действовать исключительно с позиции экономической силы, однако ухудшение двусторонних отношений в конечном счете совершенно невыгодно ни Москве, ни Тбилиси. Оно на руку лишь нашим оппонентам. В качестве взвешенного и своевременного ассиметричного ответа на недружественные выпады со стороны части грузинского истеблишмента и в качестве жеста доброй воли, призванного наладить двусторонний диалог, было бы уместно пригласить делегацию грузинских парламентариев и общественных деятелей провести совместное заседание в Москве, - говорится в письме депутатов Валерия Рашкина и Дениса Парфенова спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

А в разговоре с "КП" коммунисты пояснили, что простор для диалога по-прежнему есть.

- Если грузинских парламентариев разозлил наш депутат Сергей Гаврилов, севший в кресло их спикера, то, пожалуйста, пусть глава их делегации займет аналогичное место в Госдуме. Но, если они откажутся, значит, дело изначально было не в этом, просто им нужна конфронтация, - считает Валерий Рашкин.

- Даже если отодвинуть на второй план разговоры о многовековой дружбе, хотя мы говорим об этом совершенно искренне, существуют простые и прагматические вопросы экономики и безопасности, по которым ухудшение отношений в конечном счете совершенно невыгодно ни Москве, ни Тбилиси. Именно поэтому Россия пока сдерживает жесткие санкции, - говорит Денис Парфенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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