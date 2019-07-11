2019-07-11T12:10:47+03:00
Звезды

Премьера Билана «Про белые розы» взорвала YouTube

Новый ролик артисту сняла команда Александра Гудкова
Дарья Павлова
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Всего за сутки после премьеры клип Билана возглавил тренды Ютуба и набрал около миллиона просмотровВсего за сутки после премьеры клип Билана возглавил тренды Ютуба и набрал около миллиона просмотровФото: скриншот видео
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В минувшую среду отгремела премьера клипа Димы Билана «Про белые розы». Ранее певец долго подогревал интерес поклонников в своем Instagram комичными тизерами. Девятиминутный мини-фильм пропитан временем 90-х.

Певец официально опубликовал новый ролик на своем YouTube канале. По сюжету клипа артист перевоплотился в обаятельное привидение, преследующее суровую чиновницу, которая хочет снести Дворец культуры. Билан в образе привидения мерещится главной героине даже в ванной. Видимо, так призрак пытается защитить Дворец культуры от сноса — это его цель на протяжении всего мини-фильма.

В финале клипа привидение Билана все же справляется со своей миссией, победив колдуна-шарлатана, образ которого достался шоумену Александру Гудкову, влюбляет в себя чиновницу и спасает Дворец культуры. Выполнив предназначение, привидение из 90-х в качестве благодарности одаривает даму поцелуем и отправляется обратно на тот свет.

Дима Билан - Про белые розы (премьера клипа, 2019).

Клип по своему сюжету напоминает легендарный фильм «Привидение» 1990 года.

Всего за сутки после премьеры клип Билана возглавил тренды Ютуба и набрал около миллиона просмотров. Продюсером ролика выступила Яна Рудковская. Режиссер клипа — Вера Смолина из команды Гудкова. А роль главной героини — чиновницы — досталась Веронике Дуванской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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