Бизнес-леди Алиса Лобанова «родила» под присмотром Киркорова

Очередной песенный боевик от автора «Цвет настроения синий» и «Ибицы» Антона Пустового Филипп Киркоров презентовал совсем недавно. Песня «Стеснение пропало» в первый день премьеры возглавила все музыкальные чарты. А теперь Филипп «бомбанул» роликом на этот хит. Клип вышел 24 июня и уже набрал почти 5 000 000 просмотров.

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Как оказалось, в роли пациентки выступила бизнес-леди и учредитель ТОЙ.РУ Алиса Лобанова. Та самая красотка, которая снялась в скандальном клипе Киркорова и Баскова «Ибица».По сценарию нового ролика, герой Филиппа Киркорова принимает роды у непростой, богатой роженицы, которую играет Алиса.

Автор фото: Пресс-служба ТОЙ.ру

Тем временем приятельница Киркорова и Лобановой Яна Рудковская уже поздравила их с премьерой.

— Провокационность в искусстве, особенно когда она вкусно и талантливо подана, всегда вызывает взрыв интереса. Что и показали результаты трехпрошлых работ Фила, — написала в своем блоге Рудковская. — Я думала, что после Ибицы нам уже ничего не «грозит». Ошибалась: Фил был бы не Фил, если бы успокоился на достигнутом. А вой ненавистников его только раззадорил. Теперь нас ждёт вторая серия, и, судя по всему, похлеще чем с Колей. Хотя нашему другу Йосе Пригожину это даже трудно представить. Теперь Фил в роли акушера принимает роды у моей подруги Алисы Лобановой, которая, к слову, и в той самой пресловутой «Ибице» тоже оставила свой след! Вот кто-кто, а эти ребята точно без комплексов, за что я их и обожаю! Ещё 2 года назад и в страшном сне такое представить бы не могла — в каких ролях Филипп Киркоров (народный артист и король поп-эстрады) сыграет у себя в музыкальных произведениях, но чем он отличается от многих наших коллег по цеху, так это тем, что «переобувается» так искусно, хайпует и кайфует при этом и не даёт ни одному врагу шанса упрекнуть его в чем-то. А только вызывает откровенную зависть — где громкую, где тихую: мол, как же я до этого не додумался. Вот и меня теперь, признаюсь, мучит жаба, что не меня позвал, а подругу. Вот так всегда! Одним все, другим ничего.

Автор фото: Пресс-служба ТОЙ.ру

Для Алисы Лобановой клип «Ибица» стал своеобразным трамплином в кинематографическое будущее. Она уже снялась в клипе Валерия Меладзе и Мота «Сколько лет», клипе группы «Градусы» под названием «Быть одной». Съёмки в клипах− не единственное занятие Алисы Лобановой. Бизнес-леди руководит крупнейшей розничной сетью детских игрушек ТОЙ.РУ, является спикером известного форума «Синергия. Бизнес», активно занимается благотворительностью в рамках своего проекта «Поделись ДоброТОЙ». Алиса подчёркивает, что съёмки для нее — всего лишь интересный опыт, который обеспечивает ей некоторый медийный статус, позволяющий помогать ещё большему количеству детей. А подобный способ развития бизнес-индустрии, по мнению Лобановой, действительно неплохо работает. Мол, британский миллиардер Ричард Брэнсон в качестве рекламы своего свадебного салона вообще надевал подвенечное платье, а для продвижения Virgin Cola разъезжал на танке, получив тем самым большую популярность.