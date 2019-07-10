У задержанных бойцов спецподразделений "Альфы", "Вымпела" и ФСБ нашли контакты полковника-миллиардера Захарченко
Не исключено, что дело полковника Захарченко может принять новый поворот. У задержанных в Москве по подозрению в хищении более 100 миллионов рублей сотрудников спецподразделений "Альфы", "Вымпела" и ФСБ (под подозрение попали 15 человек) нашли контакты бывшего полковника-миллиардера, который уже сидит за решеткой. Об этом "Комсомольской правде" сообщил источник.
Напомним, 10 июня 2019 года полковник Захарченко был признан виновным во взяточничестве и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Также он лишен звания полковника полиции и права занимать должности в правоохранительных органах.
Защита полковника продолжает утверждать, что все миллиарды обнаруженные во время обысков по делу Захарченко были заработаны зятем осужденного Владимиром Разгоновым.
В суде муж сводной сестры полковника из Ростова на Дону Разгонов заявлял, что заработал 8,5 миллиарда рублей на открытии первых видео салонов в 90-е годы и ремонте квартир в Москве.
Муж сводной сестры полковника Захарченко Владимир Разгонов.
Однако, в последнее время все больше данных говорят о том, что миллиарды имели банковское происхождения. Говорят, что на большинстве упаковок красовался стоял штамп "Нота-банка". Так чьи же это были деньги, которыми так вольготно пользовались близкие полковника?
Председатель Московской коллегии адвокатов "Карабанов и партнеры", Александр Карабанов поднял тему злоупотреблений силовиков в делах, которые касаются бизнесменов.
- Дело Захарченко - дело человека который пытался вернуть в бюджет 2 миллиарда рублей, а над ним за это расправились, - заявил адвокат.
Правозащитник, представляющий интересы стороны защиты Дмитрия Захарченко, Александр Горбатенко, намекнул, что полковник влез в отношения предпринимателей и силовиков, которые его за это наказали.
Горбатенко отметил, что найденные 8,5 миллиардов рублей принадлежат родственникам полковника, и отношения к ним Захарченко не имеет.
"Доказать обратное следствие и суд не смогли", - заявил юрист.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
С торгов торгов Росимущества наконец продан автомобиль Porsche Cayenne GTS 2013 года выпуска, который принадлежал экс-полковнику МВД России Захарченко. Последний автомобиль бывшего миллиардера ушел с аукциона за 2 миллиона 952 тысяч 297 рублей, включая НДС.
В сообщении ведомства говорится, что в связи с "отсутствием заявок в рамках объявления предыдущих торгов начальная цена автомобиля была снижена на 60% от первоначальной". Только после этого в борьбу за машину известного коррупционера со стартовой ценой 1 миллион 256 тысяч 296 рублей вступили 25 человек.
До этого с аукциона были выкуплены еще три авто полковника: Mersedes Benz E250 CGI 2010 года выпуска, Mersedes Benz S 500 4MATIC 2015 года выпуска и Porsche Cayenne S Hybrid 2012 года выпуска. С продажи четырех авто Захарченко бюджет получил 9 миллионов 938 тысяч 255 рублей.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Бойцов спецназа ФСБ задержали за «экспроприацию» криминального бабла
По инкриминируемым им статьям УК им грозит до 15 лет лишения свободы (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Полковник-миллиардер Захарченко»