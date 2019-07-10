У задержанных бойцов спецподразделений "Альфы", "Вымпела" и ФСБ нашли контакты полковника-миллиардера Захарченко

Не исключено, что дело полковника Захарченко может принять новый поворот. У задержанных в Москве по подозрению в хищении более 100 миллионов рублей сотрудников спецподразделений "Альфы", "Вымпела" и ФСБ (под подозрение попали 15 человек) нашли контакты бывшего полковника-миллиардера, который уже сидит за решеткой. Об этом "Комсомольской правде" сообщил источник.

Напомним, 10 июня 2019 года полковник Захарченко был признан виновным во взяточничестве и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Также он лишен звания полковника полиции и права занимать должности в правоохранительных органах.

Защита полковника продолжает утверждать, что все миллиарды обнаруженные во время обысков по делу Захарченко были заработаны зятем осужденного Владимиром Разгоновым.

В суде муж сводной сестры полковника из Ростова на Дону Разгонов заявлял, что заработал 8,5 миллиарда рублей на открытии первых видео салонов в 90-е годы и ремонте квартир в Москве.

Муж сводной сестры полковника Захарченко Владимир Разгонов.

Однако, в последнее время все больше данных говорят о том, что миллиарды имели банковское происхождения. Говорят, что на большинстве упаковок красовался стоял штамп "Нота-банка". Так чьи же это были деньги, которыми так вольготно пользовались близкие полковника?

Председатель Московской коллегии адвокатов "Карабанов и партнеры", Александр Карабанов поднял тему злоупотреблений силовиков в делах, которые касаются бизнесменов.

- Дело Захарченко - дело человека который пытался вернуть в бюджет 2 миллиарда рублей, а над ним за это расправились, - заявил адвокат.

Правозащитник, представляющий интересы стороны защиты Дмитрия Захарченко, Александр Горбатенко, намекнул, что полковник влез в отношения предпринимателей и силовиков, которые его за это наказали.

Горбатенко отметил, что найденные 8,5 миллиардов рублей принадлежат родственникам полковника, и отношения к ним Захарченко не имеет.

"Доказать обратное следствие и суд не смогли", - заявил юрист.

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С торгов торгов Росимущества наконец продан автомобиль Porsche Cayenne GTS 2013 года выпуска, который принадлежал экс-полковнику МВД России Захарченко. Последний автомобиль бывшего миллиардера ушел с аукциона за 2 миллиона 952 тысяч 297 рублей, включая НДС.

В сообщении ведомства говорится, что в связи с "отсутствием заявок в рамках объявления предыдущих торгов начальная цена автомобиля была снижена на 60% от первоначальной". Только после этого в борьбу за машину известного коррупционера со стартовой ценой 1 миллион 256 тысяч 296 рублей вступили 25 человек.

До этого с аукциона были выкуплены еще три авто полковника: Mersedes Benz E250 CGI 2010 года выпуска, Mersedes Benz S 500 4MATIC 2015 года выпуска и Porsche Cayenne S Hybrid 2012 года выпуска. С продажи четырех авто Захарченко бюджет получил 9 миллионов 938 тысяч 255 рублей.

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