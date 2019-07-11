Провал на выборах в Мосгордуму кандидаты Навального используют для уличных беспорядков

Уже сейчас команда блогера-оппозиционера Алексея Навального готовят народ к тому, что их не допустят до выборов в Мосгордуму. Удивительно, но такой работой занимаются только навальновские кандидаты. Например, у коммунистов такой проблемы нет. Эксперты уверены, что это связано с нечистыми подписями кандидатов Ильи Яшина и Любови Соболь.

- Еще до сдачи подписей они стали готовится к судам. Они понимали, что не пройдут на выборы в Мосгордуму, - сказал нам экс-руководитель московского штаба Навального, юрист Виталий Серуканов. - Думаю, им нужно было оправдать нечистые подписи своими криками в Твиттере. Политологи, которые работали с кандидатами Навального, еще в апреле понимали, что на выборы они не пройдут. Ведь подписи что у Соболь, что у Яшина, как мне кажется, с огромные числом брака. Вот для меня пример еще один кандидат Иван Жданов. Насколько я знаю, он не ходил по квартирам, не устраивал встречи во дворах. Он ставил по 2-3 точки возле одной станции метро. Для чего? Нужны красивые фоточки в Твиттер. Провалилась идея друга Навального Леонида Волкова. Он придумал Центр сбора подписей. Но кандидаты обалдели, как мало подписей они там получили — всего по 30-40 штук.

Серуканов уверен, что провал на московских выборах Навальный и его команда используют для уличных протестов.

- У них есть отработанная схема. Провалился — выводи народ на улицу. Здесь, думаю, будет то же самое. Вероятно, начнутся призывы на несанкционированные митинги. Навальный прикроется десятками задержаний. Выложит в Твиттер видео, как кого-то вяжет полиция. Потом сделает фоточку из автозака. Это уровень уличного провокатора. Я проходил эту систему сбора подписей. У меня не вышло. Я виноват сам. Не собрал людей, не нашел деньги. Можно было свалить все на власть, устроить митинг. Но это подло. Для меня тут антипример еще один кандидат — Владимир Милов. В ночь перед сдачей подписей он кричал, что у него 8-9 тысяч подписей. Хотя это, как мне думается, не так. И уже пошли оправдания, что власть может не зарегистрировать. Но честно признать свой провал никто не может.