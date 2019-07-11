2019-07-11T14:34:49+03:00
Политика

Провал на выборах в Мосгордуму кандидаты Навального используют для уличных беспорядков

Экс-юрист оппозиционера рассказал, как оппозиционеры готовят провокацию
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Уже сейчас команда блогера-оппозиционера Алексея Навального готовят народ к тому, что их не допустят до выборов в Мосгордуму. Удивительно, но такой работой занимаются только навальновские кандидаты. Например, у коммунистов такой проблемы нет. Эксперты уверены, что это связано с нечистыми подписями кандидатов Ильи Яшина и Любови Соболь.

- Еще до сдачи подписей они стали готовится к судам. Они понимали, что не пройдут на выборы в Мосгордуму, - сказал нам экс-руководитель московского штаба Навального, юрист Виталий Серуканов. - Думаю, им нужно было оправдать нечистые подписи своими криками в Твиттере. Политологи, которые работали с кандидатами Навального, еще в апреле понимали, что на выборы они не пройдут. Ведь подписи что у Соболь, что у Яшина, как мне кажется, с огромные числом брака. Вот для меня пример еще один кандидат Иван Жданов. Насколько я знаю, он не ходил по квартирам, не устраивал встречи во дворах. Он ставил по 2-3 точки возле одной станции метро. Для чего? Нужны красивые фоточки в Твиттер. Провалилась идея друга Навального Леонида Волкова. Он придумал Центр сбора подписей. Но кандидаты обалдели, как мало подписей они там получили — всего по 30-40 штук.

Серуканов уверен, что провал на московских выборах Навальный и его команда используют для уличных протестов.

- У них есть отработанная схема. Провалился — выводи народ на улицу. Здесь, думаю, будет то же самое. Вероятно, начнутся призывы на несанкционированные митинги. Навальный прикроется десятками задержаний. Выложит в Твиттер видео, как кого-то вяжет полиция. Потом сделает фоточку из автозака. Это уровень уличного провокатора. Я проходил эту систему сбора подписей. У меня не вышло. Я виноват сам. Не собрал людей, не нашел деньги. Можно было свалить все на власть, устроить митинг. Но это подло. Для меня тут антипример еще один кандидат — Владимир Милов. В ночь перед сдачей подписей он кричал, что у него 8-9 тысяч подписей. Хотя это, как мне думается, не так. И уже пошли оправдания, что власть может не зарегистрировать. Но честно признать свой провал никто не может.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В МЧС озвучили причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Госдума приняла в первом чтении проект о повышении предельного возраста службы для полицейских
Создание космического эшелона США вызывает опасения у российского Генштаба
Одного из пострадавших на пожаре ТЭЦ Северная вертолетом доставили в ожоговый центр Подольска
Министр сельского хозяйства вручил награды лучшим специалистам агропрома Ленобласти
Туск назвал необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию
Полиция Польши разыскивает пропавшего российского мальчика
Евросоюз готовит санкции против Турции за геологоразведку в водах Кипра
Пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ «Северная» в Мытищах ликвидирован
МИД России: Москва призывает Вашингтон к диалогу между военными для понимания намерений обеих сторон
Следственный комитет начал проверку из-за пожара в Мытищах
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 17 июля
Пожар на ТЭЦ в Мытищах локализован
Песков: выход Путина к людям в Екатеринбурге – обычная практика
В частных детских садах в Ленобласти снизят родительскую плату
Число пострадавших при пожаре на Северной ТЭЦ увеличилось до одиннадцати человек
США рассматривают возможность смягчения санкций против Северной Кореи
Туск: развал СССР был благословением
В России начнут ставить «умные» тормоза на все новые автобусы и грузовики
В аэропорту Стамбула женщина пыталась попасть в самолет по багажной ленте
Собянин: Москва направляет 50 единиц техники для ликвидации пожара на ТЭЦ в Мытищах
В Раде рекомендовали уволить Климкина с поста министра иностранных дел Украины
СК возбудил уголовное дело после обстрела съемочной группы «звезды» в Донбассе
При крупном пожаре на Северной ТЭЦ пострадали 8 человек
Моралес прибыл в Москву для встречи с Путиным
МЧС: для тушения огня на ТЭЦ в Мытищах направили пожарный поезд
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона