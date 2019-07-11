В Истре беременная девушка до смерти забила своего годовалого сына из-за громкого плача

Жуткий инцидент произошел 23 июня в одной из деревень Истринского района московской области. В реанимацию Красногорской городской больницы в крайне тяжелом состоянии был доставлен годовалый мальчик Иван П.* со множественными травмами головного мозга. Врачи боролись за жизнь мальчика больше недели, но 1 июля ребенок скончался, не приходя в сознание.

- Годовалый малыш поступил в реанимацию вечером 23 июня. Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь Ване, но 1 июля мальчик скончался. Посмертная медицинская экспертиза установила, что причинами смерти стали травматический отек головного мозга, диффузная травма головного мозга, полученные в результате удара тупым предметом. - рассказал "КП" источник в здравоохранении округа.

При поступлении в больницу, отец ребенка 21-летний Денис сообщил, что травмы его сын получил, когда находился с матерью. По словам отца, он курил на балконе, когда услышал шум из квартиры. В это время в комнате находилась 22-летняя мама Вани Екатерина. Отец забежал внутрь и увидел своего годовалого сына лежащим на полу. Изо рта ребенка текла кровь. Рядом с телом мальчика стояла беременная супруга Екатерина и объясняла мужу, что сын просто упал из кроватки, а все это - несчастный случай. Денис срочно вызвал скорую и ребенка госпитализировали, однако, обследовав характер травм, медики заподозрили неладное и сообщили в полицию о травмированном младенце.

Как сообщили правоохранителям родственники супружеской пары, спустя несколько дней после госпитализации ребенка, Денис смог разговорить свою жену, и Екатерина созналась, что причастна к травмам Ванечки. Девушка рассказала мужу, что в тот момент пока муж курил на балконе, сын Иван* начал очень громко плакать и действовать Екатерине на нервы. В один момент беременная девушка не сдержалась, схватила своего годовалого сына, ударила по голове и швырнула на диван, а затем со всей силы ударила об пол.

Подозреваемая в жестоком убийстве собственного ребенка беременная девушка не задержана

- Я сразу говорила Денису, что что-то здесь неладное. Да и медики в больнице мне сказали, что характер травм явно не от падения из кроватки. Только спустя несколько дней Катя созналась мужу, что это она сама избила Ванечку* и соврала про падение. Я с ней говорила - она ни капли не раскаивается, ей как будто все равно, что она убила ребенка. - рассказала "КП" мама Дениса.

По последней информации, дело передано в СК по Московской области. Возбуждено уголовное дело, следователи разбираются в жутком инциденте. Подозреваемая в жестоком убийстве собственного ребенка беременная девушка не задержана, а находится дома под подпиской.