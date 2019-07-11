2019-07-11T15:40:14+03:00
Национальный вопрос в России

Откуда взялся хоровод

Само слово «хоровод» переводится с греческого как «групповой танец»
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Фестиваль «Хороводы России» на Дворцовой площади Санкт-Петербура.Фестиваль «Хороводы России» на Дворцовой площади Санкт-Петербура.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Он же харагод, южнорусский курагод, белорусско-украинский танок, центральнороссийский круг, korowоd у поляков, коло у сербов и хорватов, хоро у болгар. Получается, танец сугубо славянский? Тогда вот вам бурятский ёхор, молдавское хорэ, эвенкское хейро, грузинское хоруми... Представляете, как широко распространился по планете греческий язык?!

У восточных славян хоровод - не только танец, но и общее называние молодёжных игр на открытом воздухе («эх, захороводило меня!»). В традиции и брачная тематика («Женитьба», «Свадьба»), пляски по случаю начала или окончания сельхоз работ. Летом с помощью хоровода пытались вызвать дождь. У таких разновидностей как горки и столбы тоже множество хореографических отличий.

Собственно движение танцующих по кругу - яркая часть ритуала, но лишь часть. Есть еще действо в центре, за пределами круга, солисты-танцоры, музыканты.

Или вот «широкая улица» и это - не проспект. В праздник на улицу выходило всё село. С песнями, музыкой и танцами шли к центральной площади. Приходила туда каждая улица со свойственным только ей «почерком». На площади все желающие выходили в центр - спеть частушку, «выкинуть коленце», сыграть на жалейке или гармони. Вокруг толпились остальные зрители. Некоторые ждали очереди, другие - заводили хоровод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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