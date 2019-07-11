Магистраль-матушка. Как БАМ из «брежневской авантюры» превратилась в Великий Угольный путь

РОМАНТИКОЙ И РУБЛЕМ МОЖНО ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ПРОСТО РОМАНТИКОЙ

Байкало-Амурская магистраль стала последним большим подарком СССР современной России. Железную дорогу Тайшет – Советская Гавань начали строить ровно 45 лет назад, на волне нефтяного бума. А закончили спустя еще 10 лет, в 1984-м – за каких-то полгода до горбачевской перестройки.

БАМ показала: наша страна способна вытащить сложнейшие проекты (а это 4000 км по тайге, вечной мерзлоте и безлюдным местам) без строительства на костях, без лагерного труда. Достаточным оказалось комсомольского энтузиазма в сочетании с государственной пропагандой походной романтики. Ну и конечно, материального стимула – зарплаты у БАМовцев были очень хорошие. В разговорах они называют суммы от 300 до 1000 рублей в месяц (в любом случае это в разы больше средней советской зарплаты 1974 года – 128 рублей).

ОСТРОВ НЕРЮНГРИ

Путейщик Михаил, которого я встретил в якутском Нерюнгри, вспоминает, что в конце семидесятых у него был выбор строить олимпийские объекты в Москве или двинуть, сюда на восток. И он выбрал БАМ. Как и многие молодые люди того времени, хотевшие крепко стать на ноги. Нерюнгри, стоящий на одном из рукавов магистрали, его, правда, уже не отпустил. И теперь Михаил, закуривая, спрашивает меня: «Ну, как там наша Россия?» - словно живет в эмиграции или на дальнем острове.

Путевой обходчик Михаил на БАМе - с 1980 года. Его дочь Анжела тоже выбрала работу на железной дороге. Фото: Алексей Иванов

Нерюнгри и вправду остров – от райцентра до столицы республики Якутска 900 километров (как от Парижа до Берлина), а вокруг леса, леса, леса. Да угольные разрезы – основа местной экономики. Благодаря ним город слывет зажиточным. Вахтовики сюда приезжают со всей Сибири.

СТРАТЕГИ ЗАСТОЙНОГО ВРЕМЕНИ

«Великий угольный путь» так называет Магистраль еще один БАМовец, первый глава РЖД Геннадий Фадеев (в 1974-м он как раз был начальником Тайшетского отделения Восточно-Сибирской железной дороги). 90 вагонов с углем в сутки отправляются по магистрали к Тихому океану только из Нерюнгри. А есть еще богатые залежами Иркутская область, Забайкалье, Кузбасс, Тува...

Это в европейской России есть Волга-матушка и Дон-батюшка. А на востоке родителей местной экономики зовут Транссиб и Магистраль. В Тынде, «столице БАМа», у вокзала стоит ей, Магистрали, памятник – в представлении скульптора это молодая гордая девушка, чем-то напоминающая «Свободу на баррикадах» французского художника Делакруа (возможно, выразительной грудью).

Памятник Магистрали в Тынде. То ли древнегреческая муза, то ли "Свобода на баррикадах". Фото: Алексей Иванов

Решение строить БАМ по суровой земле эвенков не выглядело очевидным: с перевозкой грузов в начале семидесятых справлялся Транссиб, да и нынешний наш разворот на Восток в те годы, после конфликта на острове Даманский, мог предсказать разве что сумасшедший.

Сейчас, когда БАМ загружен на 100%, а государство ставит задачу увеличить его пропускную способность втрое, чтобы обеспечить все потребности экспорта, остается только низко поклониться стратегам брежневской эпохи. Без той байкало-амурской «авантюры» (а ведь и так ее называли когда-то) страна бы сегодня лишилась значительной части своих доходов.

Камень с первого километра большого БАМа призван напомнить, какие непролазные места пришлось покорять. Фото: Алексей Иванов

И это не говоря об оборонительном значении Магистрали, спрятанной вглубь страны. Не будем забывать, что когда-то трагическая для Российской Империи русско-японская война во многом началась из-за того, что Транссиб решили продолжать по самому южному маршруту.

ВПЕРЕД, В ДЕСЯТУЮ ПЯТИЛЕТКУ!

Каждый третий тындинец сейчас работает на железной дороге. Есть города, будто застрявшие в девяностых, а вот Тында, с ее панельной застройкой и написанными от руки вывесками на продуктовых магазинчиках, сохранила явственный аромат позднесоветской эпохи. Даже время тут идет пятилетками, от одного юбилея Магистрали к другому.

Москва шефствовала над строительством Тынды. Поэтому главная улица тут называется Красная Пресня, а на ней симпатичные 16-этажные высотки. Фото: Алексей Иванов

За три дня до 45-летия дороги в городе ввели сухой закон, умыли улицы до блеска, украсили гирляндами. И вот такой – трезвый, серьезный и нарядный, как жених перед свадьбой – город встречал гостей со всей страны. И вот показательно: приехали все главные люди, отвечающие в стране за транспорт – вице-премьер Акимов, советник президента Левитин, глава РЖД Белозеров, министр Дитрих. И ведь добираться из Москвы с пересадками около суток (ближайший аэропорт как раз в Нерюнгри). Но Тында и БАМ – это очень важно для страны. Поэтому все посчитали важным быть лично.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, вице-премьер Максим Акимов и глава РЖД Олег Белозеров в Тынде на 45-летии с начала строительства БАМ. Фото пресс-службы РЖД

ШКАТУЛКИ С СОКРОВИЩАМИ

Под раскатистый голос Муслима Магомаева из всех репродукторов («Слышишь время гудит, БАМ-М-М!») тындинцам дарили подарки: новый спорткомплекс, новые рабочие места – запустили сортировочную горку, концерт российских поп-звезд – их тоже сутки везли сюда на перекладных, когда еще увидят настоящую дальневосточную тайгу? Звучали тосты, многообещающие планы.

- 45 лет назад говорили, что БАМ позволит открыть шкатулку с богатствами России. Но оказалось, что БАМ – сама по себе такая шкатулка, - говорил глава РЖД Олег Белозеров. – Перспективы развития Байкало-Амурской магистрали у нас расписаны на ближайшие 30 лет.

На праздник приехали строители БАМа со всех регионов. Фото: Алексей Иванов

Восточный полигон РЖД (БАМ + Транссиб) отдельными строками прописан в "майском указе" и нацпроектах. В 2024 году по этим маршрутам будет перевозиться 180 млн тонн российского угля (сейчас 60 млн тонн). Фактически будет проложен «второй БАМ» - дополнительные пути на доброй половине маршрута. И хотя в этот раз, скорее всего, обойдется без всенародной мобилизации и эстрадных хитов о счастье «строить путь железный, а короче – БАМ» - для Дальнего Востока невозможно переоценить значение этого проекта. Для десятков и сотен населенных пунктов на карте нашей родины Байкало-Амурская в полном смысле – дорога жизни.

Сортировочная горка в Тынде - один из уже выполненных проектов модернизации Байкало-Амурской магистрали. Фото пресс-службы РЖД

Комментарий

«Те, кто говорил, что это дорога в никуда, сегодня замолчали».

Геннадий Фадеев, экс-министр путей сообщения, первый президент РЖД:

- Строительство БАМа было великим событием в жизни нашего государства. Это был великолепно продуманное решение. С одной стороны, оно было направлено на ускоренное развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока. А с другой – на укрепление обороноспособности нашей страны. Ведь мы получили выход к Тихому океану в 1000 километрах от госграницы.

Сейчас экономика нашей страны полностью переориентируется на восток. Рынок туда зовет. Китай, Япония, Южная Корея, Индия выхватывают огромные объемы нашей продукции. И Россия готова увеличивать поставки. Один только Кузбасс претендует на то, чтобы на две трети закрыть пропускные способности и БАМа, и Транссиба. Только представьте какой гигант выходит! Добавим к этому эльгинские, тувинские и нерюнгринские угли, удоканскую медь, чинейскую железную руду.

Все, кто когда-то говорил, что БАМ – это дорога в никуда, сегодня замолчали. А у бамовцев теперь новые колоссальные задачи, поставленные президентом. Нужно работать каждый день, чтобы к 50-летию БАМа в 2024 году достичь всех целей и получить двойной повод для праздника.