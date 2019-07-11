2019-07-11T16:21:56+03:00
В мире

Националистам из бывшего СССР не нравятся названия их стран по-русски. Но никого не смущает, что венгры называют Россию «Оросорсаг»

Советник Зеленского, предлагающий «переименовать Россию», игнорирует основы культуры
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев.Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев предложил официально переименовать Россию в «Московию». И соответствующим образом наносить её на украинских картах.

Здесь он отнюдь не одинок — националисты из другой сопредельной страны регулярно устраивают истерики, требуя убрать «лишнюю» (с их точки зрения) букву из российского названия их государства.

«КП» решили выяснить, действительно ли это такая редкость — расхождение названий разных государств в разных языках. Что ж, открытия тут будут самые невероятные.

В Эстонии Россию называют «Венемаа», а русских — «вене». В соседней Финляндии — «венёляйнен». Наш Санкт-Петербург финны именуют «Пиетари», а чехи — «Петрохрад».

Идем дальше. В венгерском языке Россия именуется «Оросорсаг». А собственную страну венгры называют «Мадьяросаг». Немцы произносят не «Германия», как почти во всем остальном мире, а «Дойчланд». Да и само слово «немцы» — исключительно русское, возникшее тогда, когда большинство иностранцев, не понимавших нашего языка («немых») приезжало из германских княжеств. Тогда как сами немцы называют себя «дойче», а соседи-французы именуют их «аллеманы».

Особенно не повезло тут США: слово «Соединённые» даже в родственных языках может звучать по-разному. Но нет ни одного американца, который в здравом уме предъявлял бы, допустим, Мексике за то, что по-испански его страна называется не «Юнайтед Стейтс», а «Эстадос Унидос». Не принято почему-то у культурных и цивилизованных народов обращать на это внимание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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