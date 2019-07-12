На бесплатных курсах по обогащению можно вконец разориться

Эту рекламу фейсбук вот уже полгода показывает мне каждый день. «Учебный центр при МГУ» активно зазывает на бесплатные курсы современного трейдинга. Мол, пока ты держишь свои деньги на простом вкладе в банке, другие делают 50% годовых на акциях российских компаний. Откликаться на призыв я не стал: от него за километр пахнет лохотроном. А пару недель назад подозрения подтвердились. Пострадавшие нашли меня сами. Десятки человек пытаются вернуть сбережения, которые, как считают, у них забрали обманным путем.

НАЖИВКА ДЛЯ «МЯСА»

«Поздравляем! Вы выиграли сертификат на бесплатное обучение от государства в рамках повышения финансовой грамотности населения. Наши преподаватели ведут курсы в МГУ им. Ломоносова и Финансовом университете…» - на такую наживку сложно не попасться.

- Представляете, вам предлагают две недели бесплатных курсов по экономике. Да еще и от преподавателей крупнейших университетов. Вы думаете: «Почему бы не пойти поучиться? Бесплатно же!» Халяву любят все, вот и начинают ходить. При этом на первом занятии ни намека на то, что вас хотят развести на деньги. Только грамотные лекции о фондовом рынке. В итоге клиент начинает доверять и расслабляется. Это самое главное. Если создал правильное первое впечатление, возникает доверие - и все, человек уже открывает счет, - рассказал «КП» бывший «преподаватель» этих «курсов», который назвался Денисом.

Во время лекций студентам предлагают открыть учебный счет. Деньги там виртуальные, зато можно научиться торговать - входить в сделки, закрывать их.

- Когда клиенту открываешь демо-счет, он уже увлекается. Становится игроманом. Проходит пара дней - и он сам спрашивает: «Обучение - это хорошо. А как бы мне заработать?» И даже называет сумму, которую готов вложить, - рассказывает Денис. - Дальше я передавал готового клиента портфельным управляющим и встречал новое «мясо».

Такая реклама тиражируется в социальных сетях. Денег на продвижение лже-преподаватели не жалеютФото: другой источник.

ВОЗЬМИ КРЕДИТ И КВАРТИРУ ПРОДАЙ!

Чем выше взнос, тем больше комиссия менеджера. Она колеблется от 1 до 5%. Некоторые «преподаватели» даже вынуждали клиентов брать деньги в долг.

- Менеджер буквально не отходил от меня ни на шаг, встречал, провожал, обещал огромные прибыли, и что мне ничего не надо будет делать, за меня сформируют портфель, укажут, когда входить в рынок, когда выходить. Сказал, что нужно вложить минимум 500 тысяч. Я ответила, что таких денег нет. И он начал склонять меня к получению кредита, - рассказывает пострадавшая Марина Б. - Якобы через несколько дней будут значительные колебания, на которых все трейдеры зарабатывают большие деньги за один день, и такую возможность нельзя упускать. Поэтому нужно кровь из носу открыть счет. Он был очень возбужден, размахивал руками. Показывая на аудиторию, говорил, что почти все делают первый капитал через кредит.

Марина взяла полмиллиона рублей в банке. Потеряла эти деньги за пару недель. После этого главный аналитик института предложила ей «гениальный» антикризисный план…

- Мне настоятельно рекомендовали продать имущество, чтобы не только отдать долги, но и внести на счет более внушительную сумму, чтобы в дальнейшем избежать риска быстрой потери денег, - рассказывает Марина.

Вот так принимают деньги в этом «институте». Ни печати, ни квитанции. По всей видимости, деньги вообще не покидали офиса

Вот такие «аналитики» каким-то образом имеют лицензию на образовательную деятельность.

- Потом руководство запретило так делать - убеждать брать кредит. И еще запретили заводить счета для тех, кто старше 70 лет… - говорит Денис.

- О, неужели появились моральные принципы?

- Нет, конечно. О какой морали мы говорим?! Это просто волки, которые очень грамотно работают и к ним никак не подкопаться. Скорее это сделали, чтобы избежать лишних проблем.

КАК ДЕЛАЮТ УБЫТКИ

После обучения всем студентам предлагают открыть счета в форекс-брокере Varalen Capital Markets. Рассказывают, что это крупная американская компания. Но она почему-то зарегистрирована в офшоре на Маршалловых островах. Убеждают, что так торговать выгоднее: мол, не надо платить налоги и заполнять декларации. Доверие построено, «преподаватели из МГУ плохого не посоветуют». Вот люди и верят. А дальше портфельные управляющие помогают совершать сделки (читай - слить весь капитал).

- Дальше понеслось. «Срочно покупайте то», «Срочно продавайте это», - рассказывает еще одна обманутая клиентка Тамара К. - Через пару дней от нашего счета остался только номер.

- Тут открытого кидалова нет, - утверждает бывший менеджер Денис. - Просто форекс-рынок так устроен, что рано или поздно ты свои сбережения потеряешь. Я сам проиграл два миллиона рублей, хотя у меня была жесткая стратегия и мне никто не «помогал». Но просто жадность взяла свое.

Вот так обычно выглядит счет учеников. А что «сами виноваты - значит, плохо учились»

«Помогают», кстати, грамотно. У новичков шансов нет вовсе. Автоматически на всех сделках стоит кредитное плечо 1 к 100. Оно означает, что вы вкладываете свою тысячу долларов, а брокер дает вам в долг на сделку еще 99 тысяч. Естественно, не бесплатно. Если вы угадаете движение курсов валют, то можете хорошенько заработать. Но если не угадаете, изменение даже на 1% съест весь ваш счет. Плечо могло доходить до 1 к 500. А это всего 0,2% в неправильную сторону - и все, денег у вас больше нет. Плюс брокер забирает деньги при каждой сделке за счет разницы между покупкой и продажей.

- Я сейчас сравниваю с нормальными брокерами и вижу, что у них были очень большие спрэды. Плюс они могли расширяться в самый неподходящий момент. Получалось, что выйти с прибылью ты почти не мог. Почти все сделки были убыточными, - говорит еще одна пострадавшая Анна Ж. Общую сумму она не раскрывает, но она больше $50 тысяч.

СКИДКА ОТ БРОКЕРА - ВАЛЮТА ПО ЗАНИЖЕННОМУ КУРСУ

Тех, кто потерял свой первый депозит, разводят по второму кругу. Например, в качестве бонуса компания положит 1000 долларов на счет. А еще продаст валюту по… заниженному курсу.

- В августе прошлого года менеджер предложил внести на счет деньги по старому курсу. Мол, специальная акция. Доллар стоит 69, а ты можешь внести по 63. Потом продаешь по 73 и в шоколаде, - рассказывает Анна Ж. и я не могу сдержать смех.

- То есть, они себе в убыток доллары продадут?

- Вот я теперь тоже смеюсь. Но тогда поверила. И не одна я. Завела миллион. Должна была заработать 200 тысяч за месяц, ничего не делая. Размечталась…

Конечно, были и счастливцы. Те, кому удавалось выиграть. Они совершали правильную сделку и их счет рос. Вот только вывести деньги им не давали. В условиях специальной акции было написано, что деньги нельзя выводить в течение трех месяцев. И за это время нужно было совершить не меньше 250 сделок. Естественно, за это время счет не выживал ни у кого.

- А потом на ваши минусы менеджер отвечает, что никаких сделок вам не советовал, что вы все делали сами, и пора бы нести ответственность за свои поступки, - рассказывает Марина Б. - А еще никакого отношения к торговой платформе институт не имеет. Парень из клиентской поддержки скажет, что они просто оказывают консультационные услуги и никакой ответственности за ваши действия институт не несет (так написано в договоре). Из офшора пришлют отписку на английском, что денег вам не вернут. И предложат судиться на Маршалловых островах. Все, круг замкнулся. Прикольно вас провели, правда?!

ДОХОД - МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ

Сейчас пострадавшие пытаются судиться. Подают иски по 159-й статье «Мошенничество». Пикетируют возле офиса «института», предупреждают новых студентов, чтобы те не поддавались на разводки. Но дело не движется. Правоохранители не видят умысла. Мол, вы же сами отдали деньги - нечего теперь жаловаться.

- Когда я работал, то зарабатывал по 300 тысяч рублей в месяц, - говорит Денис. - А в целом «заливок» (то есть внесенных денег клиентов. - Ред.) было на миллион долларов в месяц. Рекорд сделали перед Новым годом - полтора миллиона баксов. При этом никто нам не рассказывал, что мы всех обманываем и поэтому такие зарплаты имеем. Никаких намеков. Несколько месяцев я верил, что работаю обычным менеджером по продажам. Сам удивлялся, почему все клиенты сливают свой капитал.

Только спустя несколько месяцев Денис понял, что работает в «кухне». Так называют конторы, которые в корыстных интересах используют собственное программное обеспечение. Например, могут намеренно вводить клиента в убытки, даже если тот угадал и в реальности получил бы прибыль. Вот такие волки с Павелецкой стрит…

Вот так менеджер давил на одну из клиенток. Грубо, настойчиво. Просто требовал положить деньги

Вот так менеджер давил на одну из клиенток. Грубо, настойчиво. Просто требовал положить деньги

Вот так менеджер давил на одну из клиенток. Грубо, настойчиво. Просто требовал положить деньги

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Можно ли кому-то доверять?

Опасаться стоит и вполне легальных продуктов. Например, «доверительное управление». Его суть в том, что вы отдаете деньги опытному трейдеру инвестиционной компании. А тот старается их приумножить за счет своего опыта. Получает небольшой процент (1 - 2%) от вложенной суммы и более серьезную комиссию (20 - 30%) от принесенной прибыли. С одной стороны, вроде все честно. Трейдер заинтересован, чтобы счет рос быстрее. Значит, и ваша прибыль должна быть неплохой. На деле все происходит ровно наоборот. Даже если вы работаете с крупным и уважаемым брокером.

- Схема сводится к простому принципу. Если у вас прибыль, вы ее делите. Если убыток - он весь ваш, - объясняет Сергей Спирин. - Управляющий может искренне желать хоть что-то вам заработать. Но это стимулирует его совершать рискованные сделки. А в худшем случае он может просто изображать бурную деятельность и колбасить сделки от фонаря. Результат и в том, и в другом случае обычно печальный.

Отсюда вывод. Если вы новичок в инвестициях, вкладывайте деньги в такие финансовые инструменты, которые не зависят от человеческого фактора. Например, в паевые фонды, которые зависят от стоимости биржевого индекса. Там самая низкая комиссия за управление, а ваш доход будет жестко привязан к общей ситуации на фондовом рынке, а не от действий конкретного управляющего.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей Спирин, эксперт по личным финансам, автор блога «Записки инвестора»:

«Наши люди привыкли клевать на внешнюю наживку»

- На мой взгляд, описанная схема - откровенный развод. Во-первых, образовательная лицензия дается по чисто формальным признакам. Можно даже гаданию на картах обучать. Так что она не показатель. Во-вторых, такой законной услуги, как доверительное управление на форексе, в принципе нет. А на управление деньгами клиентов на фондовом рынке должна быть отдельная лицензия. В-третьих, вывод денег в офшор тоже должен насторожить. Средства нужно вкладывать только в компании, которые находятся в реестре и под контролем ЦБ.

Форекс - это в принципе онлайн-казино. Подавляющее большинство людей проигрывают там все свои деньги. А в описанном случае все условия заточены на то, чтобы в принципе не возвращать деньги. К сожалению, наши люди привыкли клевать на внешнюю наживку. Офис в бизнес-центре. Их встречают люди в дорогих костюмах с хорошо подвешенным языком. Обещают заоблачную доходность за короткий срок. Законно работающие инвесткомпании так никогда не делают. По крайней мере, жестким навязыванием услуг они не занимаются. Плюс там не будет ни настырного прессинга, ни заградительных условий для вывода денег.

СОВЕТЫ «КП»

- Доверять свои деньги можно только тем компаниям, у которых есть лицензия ЦБ.

- Любые инвестиции всегда сопряжены с большим риском. Не верьте тем, кто обещает вам баснословный доход.

- На начальном этапе лучше пользоваться консервативными инструментами. Например, вкладывать деньги в гособлигации или в акции крупных компаний (их называют «голубыми фишками»).

- Никогда не пользуйтесь кредитным плечом. Это прямой путь к потере сбережений

- Инвестиции можно делать только на свободные деньги. И лишь в том случае, если у вас нет непогашенных кредитов (ипотеки и т.д.) и есть неприкасамый резервный фонд в виде шести месячных зарплат, лежащий на депозите в банке.