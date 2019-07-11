Госдума приняла закон о социальном предпринимательстве

Что такое «социальное предприятие»? Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, где впервые указано определение этого понятия. Документ учитывает поправки, внесенные депутатами «Единой России» во время второго чтения, где четко прописаны критерии отнесения предприятий к категории социальных, что позволит им в дальнейшем претендовать на государственную поддержку.

«Как явление социальное предпринимательство существовало, но правовой статус никак не был отражен и закреплен, - отметил депутат Госдумы Дмитрий Сазонов. - Мы получили больше пяти тысяч анкет от предпринимателей о том, какие меры необходимо предпринять со стороны государства для развития малого и среднего бизнеса в социальной сфере. Большинство предложений касались расширения мер поддержки».

Новый закон увеличивает число мер поддержки социальных предпринимателей вдвое. И если в первой версии поправок, предложенной правительством, было перечислено четыре направления поддержки социального предпринимательства, то в итоговой версии документа их стало восемь.

«В частности, добавлены: прямая финансовая поддержка, информационная поддержка, образовательные направления, аттестация рабочих мест и так далее, - уточнил депутат. - Мы своими поправками дополняли предложения Правительства - это первое. Второе - нам удалось существенным образом расширить понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», раскрыв их через четкие критерии внесения».

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Ольга Павлова подчеркнула роль социального предпринимательства для общества и государства, а также важность принятого закона для его развития. И поделилась ожиданиями, что количество социальных предпринимателей возрастет в разы. На сегодня в России насчитывается более 30 тысяч социальных предпринимателей.

Закон вводит понятие социального предпринимательства - деятельность, при которой малое или среднее предприятие обеспечивает занятость социально уязвимых категорий граждан, способствует реализации производимой ими продукции, само производит товары для социально уязвимых групп или осуществляет деятельность, направленную на «достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества в целом». Также для социально ориентированных предприятий предусмотрены меры финансовой и имущественной господдержки.

При этом к социально-уязвимым категориям отнесены инвалиды, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет, лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость, беженцы и вынужденные переселенцы, малоимущие, лица без определенного места жительства и занятий.