2019-07-11T17:48:40+03:00
Умные вещи

Disney и ВКонтакте объявили о партнерстве

В социальной сети теперь можно будет увидеть самые актуальные новости о фильмах и героях
Мария ИГНАТЬЕВА
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Disney и ВКонтакте объявили о партнерствеDisney и ВКонтакте объявили о партнерствеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компания Disney в России и СНГ и ВКонтакте объявили о стратегическом партнерстве. Теперь пользователи соцсетей смогут получать самые актуальные новости о фильмах и героях и узнавать о событиях студии на официальной странице Disney. Помимо этого, готовится аналогичный проект, но уже с созданием официальных сообществ MARVEL, вселенной Звездных Войн и Канала Disney. Первыми шагами к сотрудничеству стала разработка стикеров с персонажами вселенных. Уже доступно 30 наборов.

Пользователи ВКонтакте первыми получат доступ к эксклюзивному контенту. Речь идет о материалах к новым фильмам, развлекательные тесты, прямые трансляции с премьер и многое другое.

К слову, уже есть первый сюрприз: премьера фрагмента из нового фильма Disney «Король Лев». Он доступен только на странице Disney ВКонтакте. В российском прокате фильм появится 18 июля.

Помимо этого, в музыкальном сервисе ВКонтакте доступны треки из любимых фильмов и песни исполнителей Walt Disney Records и Hollywood Records — всего более 5000 композиций на английском и русском языках. Также скоро у пользователей появится возможность слушать цифровое Радио Disney, не покидая соцсеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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