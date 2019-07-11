Disney и ВКонтакте объявили о партнерстве

Компания Disney в России и СНГ и ВКонтакте объявили о стратегическом партнерстве. Теперь пользователи соцсетей смогут получать самые актуальные новости о фильмах и героях и узнавать о событиях студии на официальной странице Disney. Помимо этого, готовится аналогичный проект, но уже с созданием официальных сообществ MARVEL, вселенной Звездных Войн и Канала Disney. Первыми шагами к сотрудничеству стала разработка стикеров с персонажами вселенных. Уже доступно 30 наборов.

Пользователи ВКонтакте первыми получат доступ к эксклюзивному контенту. Речь идет о материалах к новым фильмам, развлекательные тесты, прямые трансляции с премьер и многое другое.

К слову, уже есть первый сюрприз: премьера фрагмента из нового фильма Disney «Король Лев». Он доступен только на странице Disney ВКонтакте. В российском прокате фильм появится 18 июля.

Помимо этого, в музыкальном сервисе ВКонтакте доступны треки из любимых фильмов и песни исполнителей Walt Disney Records и Hollywood Records — всего более 5000 композиций на английском и русском языках. Также скоро у пользователей появится возможность слушать цифровое Радио Disney, не покидая соцсеть.