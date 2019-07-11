Не все то золото, что блестит: Волочкова увешана бриллиантами на 95 млн рублей, а Бузова — бижутерией на 5 тысяч

Известие о том, что Примадонна выгуливает по светским тусовкам колечко за 28 миллионов, поразило обывателей: вот так уровень, вот так размах! А ведь на первый взгляд неискушенный зритель и не догадается, что на пальчике Примадонны «цацки» стоимостью, как пять квартир в Москве. Кто еще из наших звезд носит на себе многомиллионное состояние, «КП» решила выяснить вместе с экспертом, дизайнером украшений Владом Торховым.

БАЛЕРИНЕ ВАЖЕН РАЗМЕР

Каких только романов не приписывали эпатажной королеве шпагата — в женихи ей сватали и водителей, и олигархов. Но сейчас, похоже, Анастасия Волочкова целиком посвятила себя работе — готовится к премьере спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Ради смелых трюков не жалеет сил и получает травмы, но продолжает репетировать. Вот и фото Насти в Инстаграме — сплошь на пуантах да в трико. Но когда звезда выбирается в свет, ярче всех перьев и страз на ее среднем пальце сияет один и тот же гигантский перстень. Ему Волочкова не изменяет ни с какими другими украшениями, и не снимает даже на пляже. А ведь слижет волной — и поминай, как звали! Кстати, об имени: таинственного богача, который преподнес ей этот роскошный подарок, балерина держит в секрете.

volochkova_art Гармония цветовой гаммы на @kudafushimaldive

Комментарий эксперта:

- Анастасия Волочкова любит крупные кольца. Это самое нашумевшее ее кольцо с сапфиром в 70 карат и обрамлением из бриллиантов стоило 1 млн долларов. Но когда в прошлом году из него выпал один камушек, Настя решила поменять и все остальные — взяла размером побольше. Теперь любимое украшение тянет на все 1,5 млн «зеленых».

КСЕНИЯ СОБЧАК: ВИТРИНА ЛУЧШИХ УКРАШЕНИЙ ЦУМА

Ксения Анатольевна, невероятно похорошевшая после развода с сыном Эммануила Виторгана, быстро нашла ему замену. Журналистка все чаще выходит в свет с театральным режиссером Константином Богомоловым, и при этом личная жизнь не мешает работе: Собчак активно развивает свой проект на Ютуб — снимает интервью со звездами. А Богомолов недавно стал героем одного из выпусков.

xenia_sobchak Снова в Сочи и снова @hyatt_regency_sochi удивляет гостеприимством!

При этом Ксюша — девушка самодостаточная, занята строительством особняка в Подмосковье на 1000 «квадратов». Денег хватает и на стройку, и на маленькие девичьи радости: подтверждение тому — очередное фото в Инстаграме.

Комментарий эксперта:

- Ксения Собчак — это витрина лучших украшений ЦУМа и самых престижных полок ювелирных магазинов на Кутузовском проспекте. У нее есть все: от Cartier (французский ювелирный дом. - Ред.) до обычных классических бриллиантов в полтора карата. С такими запасами Ксения Анатольевна претендует на звание золотой девочки Москвы. Общая сумма на этом фото — не менее 5 млн рублей. Не зря Собчак передвигается с охраной.

КОЛЕЧКО ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЫ ОТ ЦЕКАЛО

Этой весной продюсер, засветившийся в браках с Лолитой Милявской и сестрой Веры Брежневой Викторией Галушко, женился в четвертый раз. Избранницей 57-летнего Александра стала 27-летняя актриса и модель родом из Казахстана Дарина Эрвин.

- Что там было позади — неважно. Дарину я очень люблю, она — мой наркотик, - признавался влюбленный, словно мальчишка, продюсер.

Кольцо Дарины Эрвин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Молодую супругу Цекало щедро балует путешествиями и дорогими подарками. Так, на днях артист устроил любимой роскошный праздник в Голливуде в честь ее 28-ого дня рождения и подарил кольцо из белого золота, украшенное большим изумрудом и россыпью бриллиантов.

Комментарий эксперта:

- Это украшение с колумбийским изумрудом стоит, как минимум, 75 тысяч долларов (около 4,7 млн рублей). Камни такого веса довольно редкие и пользуются особой популярностью у ювелиров Америки.

БУЗОВА ВЫБИРАЕТ «MADE IN CHINA»

Она везде, куда ни кинь: в музыкальных чартах, ленте Инстаграма и даже уже в «Форт Боярде» сражается с мухами и тараканами. Но от такой популярности злопыхателей разрывает, и потому безобидная Бузова вечно оказывается в центре скандала. То ее обвиняют в отсутствии голоса, то стыдят провалившимися бузкоинами, а недавно и вовсе некий модный дизайнер потребовал, чтобы Оля не носила куртку его бренда: мол, такой рекламы им и задаром не надо. Конечно, певица обиделась и косуху за 300 тысяч рублей сдала обратно в магазин.

- Я девочка из народа, - гордо заявила звезда «Дома-2». - Да, сейчас могу позволить себе многое, но были времена, когда мне нечего было кушать. И перед университетом я мыла полы за 50 рублей, поэтому знаю цену деньгам.

buzova86 В Москве такая жара так сложно работать, когда хочется купаться и отдыхать

При этом певица увешана украшениями. У нее в ушах, на шее и на руках золотой запас страны, не иначе!

Комментарий эксперта:

— К сожалению, говорить об оригинальности тут не приходится, потому что вместе со своей сестрой Оля продает в Инстаграме украшения из Китая. Скорее всего, все это подделка и красная цена такому комплекту — 3-5 тысяч рублей.

БЫВШАЯ БАСКОВА ДЕШЕВКУ НЕ НОСИТ

Виктория Лопырева еще год назад ходила в невестах «золотого голоса России», но все изменилось молниеносно. Не успела Вика объявить о расставании с Колей, как зоркие поклонники заметили ее округлившийся животик. Пришлось паре объясняться: да, мол, красавица-блондинка ждет малыша, но не от Баскова. Этой весной Лопырева родила сына Марка Лео бизнесмену Игорю Булатову, который ради нее ушел от жены Таты Карапетян, дочери президента сети пиццерий «Ташир». А недавно Булатов подарил невесте кольцо из белого золота с крупным бриллиантом — позвал замуж.

Виктория Лопырева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Комментарий эксперта:

- Вика — модель мирового уровня, и никакой бижутерии не носит. На ней всегда украшения самые престижных ювелирных домов - Graff, Cartier, Chopard. Она действительно бриллиантовая девушка, и вы никогда не увидите на ней драгоценности дешевле 3 млн рублей. Это касается и этого кольца.