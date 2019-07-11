«Достаточно было небольшой искры»: Эксперт рассказал о деталях взрыва газа у Северной ТЭЦ

Утром в четверг в соцсетях начали появляться видео с жутким пожаром на Осташковском шоссе на выезде из Москвы в сторону Мытищ - огромный огненный факел. «Горит Северная ТЭЦ», - пошли первые сообщения. Специалисты, видевшие кадры с места событий, сказали сразу: рванул газ!

- Я была дома с дочкой, - рассказала жительница Мытищ Полина Рожкова, наблюдавшая за развитием событий из окна. - Взрыв такой силы был, что стекла задрожали. Потом я выглянула в окно и увидела огонь. Через несколько минут в квартире погас свет, а потом отключили еще и горячую воду. Это все очень страшно, от пожара стоит такой гул, что мы боимся из дома выходить...

Позже появилось уточнение: взорвался газопровод, который ведет на ТЭЦ, но сам пожар произошел уже за территорией теплоэлектростанции, у четырехэтажного здания, в котором различные компании снимали офисы. По словам очевидцев, столб огня высотой не менее 50 метров виден из всех частей подмосковного города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719654" frameborder="0"></iframe> Пожар на ТЭЦ.

- Из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс газа. В результате начался пожар в 200 метрах от места выброса, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Столб огня достигал в высоту до 50 метров. Фото Сергей Ведяшкин / АГН Москва

- Если коротко, газ по трубам идет на ТЭЦ, его под высоким давлением подают на котлы сжигания топлива - там вырабатывается пар, он вращает турбины, которые в свою очередь производят электроэнергию, - объясняет заслуженный энергетик РФ Михаил Бернер.

Иными словами, газопровод по какой-то причине лопнул, газ начал расползаться в стороны и добравшись до здания с офисами неожиданно рванул. (Владелец четырехэтажки оценил свой ущерб в 150 млн. рублей). Перед экспертами сейчас стоят два вопроса: почему произошла эта утечка и из-за чего начался пожар.

- В причинах будет разбираться следствие, мы пока только предполагать можем, - говорит Михаил Бернер. - Это могло быть механическое повреждение, например, в результате каких-либо работ. Либо коррозия. Сам газопровод проходит в земле, на глубине полутора метров. И его должна регулярно проверять служба ГВСД (газопровод высокого и среднего давления, - Авт.). Сотрудники по нормативу каждые несколько дней проходят вдоль «трассы» с специальной техникой, которая улавливает запах газа, проверяют, чтобы рядом не шли никакие строительные работы. Проверяют и на коррозию. Раз в год специальные устройства через почву определяют толщину труб. Кто и когда проводил проверку - тоже сейчас вопрос к следствию.

- Из-за чего мог произойти взрыв?

- При такой концентрации газа, который идет по трубам под давлением в 14-15 атмосфер, достаточно любой небольшой искры. Могло хватить даже выхлопа газов от автомобиля...

Пожар на Северной ТЭЦ в Подмосковье.

Вид с квадрокоптера на работы оперативных служб в районе возгорания участка газопровода в Мытищах. Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Северная ТЭЦ обслуживает не только Мытищи, но и районы севера и севера-востока Москвы. Света и горячей воды в некоторых кварталах не было в течение получаса. После включения аварийных систем все было восстановлено. По заявлению «Мосэнерго», ЧП на работу ТЭЦ не повлияло.

Пожарным в течение часа удалось погасить факел, затем затушить горящее здание. При разборе завалов на первом этаже нашли тело 38-летней охранницы. Еще 12 человек числятся в списке пострадавших. У большинства ожоги 1 и 2 степени (всего - четыре степени, - Авт.).

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