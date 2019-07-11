"У нас нет горячей воды и света, а от пожара такой гул, что страшно": очевидцы о ЧП на Северной ТЭЦ

В четверг, 11 июля, в подмосковных Мытищах случился серьезный пожар. Огнем охвачена часть территории Северной ТЭЦ, расположенной в деревне Челобитьево городского округа Мытищи Московской области. Пока сообщений о пострадавших нет. По словам очевидцев , столб огня высотой не менее 50 метров виден из всех частей подмосковного города.

- Я была дома с дочкой. Услышала хлопок похожий на взрыв. Он такой силы был, что стекла задрожали. Потом я выглянула в окно и увидела огонь. Сразу поняла, что горит ТЭЦ. через несколько минут в квартире погас свет, а потом отключили еще и горячую воду. Это все очень страшно, от пожара стоит такой гул, что мы боимся из дома выходить, - рассказала жительница города Мытищи Полина Рожкова.

Сколько пользователей остались без электроэнергии, пока не сообщается. Ситуацию с пожаром взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, ЧП случилось на ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ), расположенной в деревне Челобитьево городского округа Мытищи Московской области. На место происшествия направлено большое количество подразделений МЧС. Идет густой черный дым. По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв, наблюдается столб огня высотой до 50 метров.

Пожар на Северной ТЭЦ в Подмосковье.

ДОСЬЕ "КП"

ТЭЦ-27 (первоначальное название — Северная ТЭЦ) расположена в Мытищинском районе Московской области. Электростанция обеспечивает теплом и электроэнергией более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также города Мытищи. В качестве основного и резервного топлива используется природный газ.

ТЭЦ-27 является самой новой электростанцией в системе Мосэнерго.

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