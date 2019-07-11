2019-07-11T13:22:50+03:00
Происшествия

«Очевидно, что горит газ»: Эксперт рассказал о последствиях пожара на Северной ТЭЦ в Подмосковье

ЧП в Подмосковье прокомментировал заслуженный энергетик РФ Михаил Бернер
Семен ЕЛЕНИН
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Северная ТЭЦ сейчас обеспечивает электричеством и горячей водой несколько десятков тысяч квартир в Москве и области. Фото: Максим Григорьев/ТАСССеверная ТЭЦ сейчас обеспечивает электричеством и горячей водой несколько десятков тысяч квартир в Москве и области. Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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По последним данным, пожарным удалось потушить факел на Северной ТЭЦ в Мытищах. Напомним, около 11 часов утра в четверг очевидцы сообщили о громком взрыве и столбе огня, который поднялся над территорией ТЭЦ-27, находящейся на Осташковском шоссе. По некоторым данным, его высота достигала нескольких десятков метров. Известно об 11 пострадавших - люди получили ожоги разной степени.

- Мы пока не знаем точных причин случившегося, - прокомментировал «Комсомольской Правде» ЧП заслуженный энергетик РФ Михаил Бернер. - Однако очевидно, что горит газовое хозяйство ТЭЦ.

Эксперты объясняют, что так быстро справиться с огнем пожарным удалось в том числе потому, что доступ газа на этом участке газопровода (ТЭЦ работает на газе) был оперативно перекрыт.

Пожар на Осташковском шоссе.

Известно, что Северная ТЭЦ сейчас обеспечивает электричеством и горячей водой несколько десятков тысяч квартир в Москве и области.

- Какие последствия этот пожар может иметь для жителей районов, которые обслуживает эта ТЭЦ?

- Думаю, серьезных последствия для жителей не будет, - продолжает Бернер. - Вся система электроснабжения закольцована. Если пострадал один участок, электричество перенаправят с другого, пока пострадавшие объекты не будут восстановлены. Немного сложнее с горячей водой. Возможно, ее какое-то время в некоторых домах ее не будет. Но это максимум вопрос нескольких дней, только и всего. Благо, сейчас не зима и отопление нам не требуется. В любом случае, на любой ТЭЦ существуют резервные системы, которые позволяют минимизировать последствия.

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В Мытищах горит Северная ТЭЦ

В двенадцатом часу дня четверга, 11 июля,в службу спасения поступило более десятка сообщений о возгорании в районе Осташковского шоссе в подмосковных Мытищах. Люди рассказывали об огромных клубах дыма и языках пламени. Позже в соцсетях появились многочисленные видео, снятые очевидцами. По предварительным данным, горит Северная ТЭЦ. Правда пока эту информацию официально не подтверждают (подробности)

Пожар на Северной ТЭЦ в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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