2019-07-11T19:29:41+03:00
Политика

Путин отправил в Севастополь человека с опытом спасения Хакасии

Новым главой города моряков стал Михаил Развожаев
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Михаил Развожаев, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССМихаил Развожаев, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

- Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева, - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Михаил Развожаев осенью 2018 года по поручению президента временно исполнял обязанности главы республики Хакасия. В декабре прошлого года он был избран руководителем Исполкома ОНФ. В четверг вечером Владимир Путин на встрече в Кремле сообщил Развожаеву о новом назначении.

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Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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