Путин отправил в Севастополь человека с опытом спасения Хакасии

Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

- Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева, - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Михаил Развожаев осенью 2018 года по поручению президента временно исполнял обязанности главы республики Хакасия. В декабре прошлого года он был избран руководителем Исполкома ОНФ. В четверг вечером Владимир Путин на встрече в Кремле сообщил Развожаеву о новом назначении.

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