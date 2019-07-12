5 правил выбора качественного шашлыка от Роскачества

1. Упакован прямо на мясокомбинате.

Лучше всего отдать предпочтение шашлыку, упакованному на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате.

- Старайтесь выбирать известный вам завод-изготовитель. На этикетке должна быть полная информация о шашлыке и его изготовитель. Обратите внимание на состав продукта: он должен быть максимально простым, как если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях», - рассказала Анастасия Семенова, доктор технических наук, профессор, заместитель директора ФНЦ пищевых систем имени Горбатова по научной работе .

2. Категория подскажет о жирности.

Категории, указываемые изготовителем на этикетке, – это «светофор» для потребителей, подсказывающий о жирности:

* Мясной полуфабрикат категории А и Б - постный с низким содержанием жировой и соединительной тканей.

* Категории Г и Д – это шашлык с высоким содержанием жира и соединительной ткани, его биологическая ценность ниже – прежде всего по содержанию полноценного белка, незаменимых аминокислот. А также и витаминов группы В, железа и цинка.

3. Если ехать далеко, не берите с майонезом

Если предстоит везти полуфабрикат на дачу или за город, на пикник, не берите шашлык в «белых» соусах, например на основе майонеза: риск пищевых отравлений в этом случае повышается.

В любом случае, положите купленный шашлык в переносной холодильник, если собираетесь везти его далеко.

4. Лучше брать из закрытого холодильника

Не стоит и говорить о том, что дата изготовления шашлыка должна быть максимально близкой к моменту покупки. И важно место хранения: на открытых полках холодильников сложно соблюдать ровную температуру. Поэтому лучше покупать шашлык из закрытого холодильника, там температура более стабильна.

5. Несвежий запах маринадом не забить.

Несвежий, гнилостный запах мяса практически невозможно замаскировать никакими добавками и ингредиентами. Если даже вы не обратите внимания на запах у сырого шашлыка, то в готовом виде, уже пробуя, обязательно почувствуете запах и вкус испорченного, несвежего продукта.

ВАЖНО

Самый безопасный способ приготовления

Готовить шашлык на углях надо только так, чтобы не было никаких языков пламени. Самый безопасный способ приготовления - запекание в фольге. Это надежно защищает шашлык от попадания канцерогенных веществ, образующихся при горении на открытом огне.

КСТАТИ

Как хранить свой шашлык

Если вы маринуете мясо сами, помните, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 градусов. Посоленное и замаринованное мясо – при температуре не выше 6 градусов. Это связано с тем, что мясо – прекрасная среда для роста микроорганизмов.