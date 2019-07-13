В Приморском крае молодым родителям объяснили, как воспитывать детей

В Приморском крае завершил свою работу необычный проект – «Родительская Азбука». Его организаторы проводили выездные школы для родителей младшеклассников. На встречах с профессионалами воспитания: педагогами, психологами, учителями, отцы и матери обучались диалогу с детьми, разрешению сложных ситуаций.

Программа прошла в семи муниципальных образованиях края. Участие в ней приняли больше 300 неравнодушных. Все занятия проводились по авторской программе, которая включала в себя три содержательных модуля: психологический, педагогический и педиатрический.

За восемь академических часов родители успевали послушать лекции, поучаствовать в игровых студиях и рефлексивных сессиях. Но уроки не ограничивались личными встречами. На информационной площадке проекта любой из участников мог ознакомиться с вебинарами лучших специалистов края.

На уроки к психологам приходили родители младшеклассников.

Значимым эффектом проекта устроители считают объединение родительского и профессионального сообщества для обсуждения проблем детского благополучия, создания условий для нормального полноценного развития ребёнка. В планах у лидеров передвижной школы тиражирование знаний, привлечение большего числа специалистов и работа с родителями более взрослых детей. Все это будет способствовать продвижению родительского просвещения на территории края.

«Очень часто приходится видеть поведение родителей, когда они хотят перепоручить своего ребёнка, полностью возложить ответственность за результаты воспитания на окружающих, на учреждения основного и дополнительного образования. Зачастую такие родители бывают постоянно заняты, они мало внимания уделяют своему ребёнку, а порой это внимание сводится только к исполнению функции «одеть и накормить». Последствия такого отношения к детям весьма печальны», - уверены авторы проекта.

Заметим, что в Приморском крае отсутствуют центры комплексного родительского просвещения. «Родительская Азбука» уникальный в своем роде проект, получивший поддержку президентского гранта.

«Школа направлена не только на консультативную помощь, но и обеспечение базовых знаний и навыков родителями детей определенного возраста», - считают организаторы.