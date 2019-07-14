Алтайских женщин обучили редким домашним ремеслам

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай почти нет интернета и едва ловит мобильная связь. Но эти места популярны у туристов. К сожалению, они до последнего времени не могли увезти с собой сувениров. Их просто не было. Но благодаря проекту Ресурсного центра развития ремесел "Подворье Параскевы" несколько десятков жителей сел смогли освоить редкие домашние ремесла, которые когда-то были популярны на Алтае.

В первую очередь это войлоковаляние, прядение, ручное ткачество, текстильная кукла, лоскутное шитьё, вышивка, ручное вязание, керамика, работа с деревом, металлом и кожей. Вот такой вот огромный список навыков переняли слушатели курсов от мастеров. Но акцент был сделан на двух направлениях: валяние и ткачество.

«Надеемся, что те, кто принял в нем участие, будут применять полученные умения и навыки: кто-то будет радовать родных и близких изделиями, сделанными с любовью и теплотой. Кто-то будет реализовывать свою продукцию, тем самым улучшая свое материальное положение. А кто-то станет Большим Мастером и создаст не одну коллекцию», - сказали авторы проекта.

Каждый мастер за время обучения обрел свою коллекцию.

Да, смысл тут не только в организации досуга для сельских жителей. Во время обучения каждый человек становился участником мастер-класса по презентации своих изделий в сети Интернет. Обретал свое портфолио. Кроме того, обучался важному навыку по поиску средств на реализацию своей идеи – краундфандингу.

Итогом многодневной работы стало организация и проведение Форума ремесленников "Уймонский сувенир". На нем для широкой аудитории представили мастер-классы по народным ремеслам, выставку изделий народного творчества.

«Мы всегда рады вам, приходите поработать, проконсультироваться, научиться чему-нибудь еще. Ведь войлок и ткачество - это целый мир! И в нем еще много открытий. Также на нашей площадке начинается освоение других, не менее интересных ремесел: лоскутное шитье, керамика, кукольная миниатюра. На "Подворье Параскевы" есть чем заняться», - сказали авторы школы ремесел по ее окончанию.

Посетителям центра стали жители 35 сел округи. В основном престарелые женщины. Реализовать проект "Подворье Параскевы" удалось за счет привлечения средств президентского гранта.