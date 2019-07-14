2019-07-14T07:35:05+03:00
Общество

Кукольный театр познакомил детей с алтайской сказкой

Спектакль по мировому сюжету посмотрели около 2700 детей
Григорий ЛЕОРДА
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Театр исколесил множество сел.Театр исколесил множество сел.
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Сказки народов мира пусть и различны, но строятся всегда на схожих сюжетах. Заметив это, сотрудники алтайского театра кукол «Жар-Птица» решили показать своим зрителям как много общего у, казалось бы, разных людей. Ими был подготовлен спектакль «Кулакча богатырь».

Получившаяся работа – это сборник сюжетов по мотивам произведений собирателя алтайских сказок П. Кучияк. Герой повествования – маленький мальчик-с-пальчик, который преодолевает трудности жизни. Популярный сказочный сюжет встречается у Шарля Перро, Братьев Гримм, а также и в русской, белорусской, еврейской, болгарской, японской сказках. Чем не доказательство некой общности всех народов? Проект театра «К единству культур через сказки народов мира» как раз об этом.

«Спектакль «Кулакча богатырь» рассчитан на детей и родителей разных национальностей, диаспор и культур города Горно- Алтайска и Республики Алтай. Постановка станет поводом задуматься о духовных ценностях разделяемых всеми жителями России, о том, что, не смотря на разные национальные признаки, мы все едины», - поясняют театралы.

Книга отзывов театра пополнилась десятками благодарностей.

Книга отзывов театра пополнилась десятками благодарностей.

Идея была поддержана президентским грантом. У актеров появилась возможность исколесить множество сел: Майма, Кызыл-Озек, Верх-Карагуж, Усть-Муны, Манжерок, Чоя, Алферо, Чепош, Бирюля, Соузга, Паспаул, Подгорное и Сейка. За четыре месяца гастролей зрителями спектакля стали около 2700 детей.

После шоу их спрашивали, знают ли они русские народные, алтайские или какие-то другие сказки. Выяснилось, что сказки алтайского народа для детей диковинка.

«Главной задачей нашего театра является популяризация и развитие национальных традиций и мировых культурных ценностей, направленных на объединение и духовное развитие народов России. Мы считаем, что ребенок, соприкасаясь со сказкой, получает прививку «нравственного» иммунитета», - заявили авторы проекта.

По словам сотрудников театра, за четыре месяца путешествий спектакля «Кулакча богатырь» по школам и домам культуры города Горно-Алтайска и сел Республики Алтай, книга отзывов театра кукол «Жар-птица» пополнилась более 170 впечатлениями зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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