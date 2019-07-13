2019-07-13T14:23:45+03:00
Общество

В Липецке открылась мастерская, где бесплатно ремонтируют инвалидные коляски

Мастера готовы выехать на дом, а если ремонт требует времени, клиент бесплатно получает временную замену своему креслу
Майя ВОРОБЬЕВА
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Преодолевая многочисленные ступеньки и бордюры, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата часто повреждают свои устройства передвиженияПреодолевая многочисленные ступеньки и бордюры, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата часто повреждают свои устройства передвиженияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ступеньки, бордюры, разбитые тротуары: ни для кого не секрет, что российские города сложно назвать безбарьерным пространством и передвижение по ним становится настоящим испытанием для многих людей с ограниченными возможностями здоровья. Причем испытание проходят не только они сами, но и их инвалидные коляски. Кресла не выдерживают, постоянно ломаются.

Волонтерам, изучавшим степень доступности Липецка для колясочников, пришла в голову идея создать мастерскую, где будут чинить самые разные устройства передвижения для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

- В результате рейдов мы поняли, что у области возникла настоящая потребность в мастерской, которая будет осуществлять ремонт механических колясок всех типов, - рассказывает руководитель некоммерческого партнерства «Развитие социально ответственного бизнеса в Липецкой области» Роман Бобылев.

Российские города сложно назвать безбарьерным пространством Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские города сложно назвать безбарьерным пространствомФото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря средствам президентского гранта этот проект претворили в жизнь. Под мастерскую специально выбрали помещение, которое будет легкодоступным для колясочников. Работают в ней три человека с ограниченными возможностями здоровья. Услуги предоставляют самой разной сложности.

- Начиная от стандартной замены стопорных колец, заканчивая сварочными работами. В мастерской осуществляется и комплексный ремонт колясок с электроприводом: можно заменить джойстик или даже поменять прошивку программного обеспечения, — рассказывает Роман Бобылев.

По его словам, особое внимание уделяется тому, чтобы выполнять работу в короткие сроки и не оставлять инвалидов надолго без привычного для них транспортного устройства. Если ремонт нельзя провести за полчаса в присутствии клиента, ему предоставят временную замену коляски. Прокат технических средств реабилитации абсолютно бесплатный, оставаться без инвалидного кресла никому не придется. Причем в ближайшее время благодаря областной субсидии прокатного оборудования станет больше.

- Для инвалидов и пожилых людей будут закуплены современные электро-скутеры. Ремонт и прокат будут также предоставляться бесплатно в рамках проекта, - делится Бобылев.

Сотрудники мастерской предоставляют и другие услуги. К примеру, мастер может выехать домой к клиенту, либо помочь подобрать правильное и удобное техническое средство с учетом состояния человека. Здесь осуществляют даже юридические консультации по тому, как получить инвалидное кресло. Мастерская готова обслуживать всю область – а это 265 человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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