Турецкий отельер рассказал, что на шведский стол повторно выставляются продукты

Турецкие отели выставляют повторно только продукты с длительным сроком хранения. Об этом заявил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

Вместе с тем Айык подчеркнул, что скоропортящиеся продукты повторно не используются. "Есть железное правило: с использованной тарелки гостя отеля ни в коем случае ничего не может быть использовано повторно, все остатки еды с тарелок полностью выбрасываются в мусор. <…> Если на стол выставляются продукты, которые не выдерживают долгого хранения, то они также выбрасываются, даже если к ним никто не притронулся", - приводит агентство РИА Новости его слова.

По словам турецкого отельера, по нескольку раз могут быть использованы, например, сыр, масло или мед. Так, если подобные продукты остаются на шведском столе с утра, их можно будет использовать и во время обеда или ужина. "Именно поэтому оливки и другие продукты, которые имеют продолжительный срок хранения, постоянно находятся в так называемом "холодном буфете", - добавил Айык.

В заключение Айык подчеркнул, что все турецкие отели жестко соблюдают критерии хранения и использования продуктов питания. "Никто в наших отелях не травится, потому что эти критерии соблюдаются должным образом", - заключил отельер.