2019-07-13T17:37:41+03:00
Экономика

Россия снова начала активно брать в долг у Запада. Чем это нам грозит?

По мнению эксперта, наша страна сегодня могла бы обойтись без иностранных денег
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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С января по июнь 2019 года сумма долга России перед иностранными кредиторами, по данным Центробанка, выросла в 1,5 разаС января по июнь 2019 года сумма долга России перед иностранными кредиторами, по данным Центробанка, выросла в 1,5 разаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С января по июнь 2019 года сумма долга России перед иностранными кредиторами, по данным Центробанка, выросла в 1,5 раза - с $43,955 до $64,341 млрд. Итоговый размер долга стал рекордным со второго квартала 2006 года. Чем это грозит российской экономике рассказывает КП политолог, экономист Георгий Бовт.

- Рост госдолга, да еще и, наверное, под высокие проценты — как это отразится на наших кошельках?

- Государство занимает за рубежом под довольно низкий процент, на том же уровне, что и в странах с развитой экономикой. И долг у нас по сравнению с долгами в таких странах, невелик. 60 миллиардов долларов для государства — небольшая сумма, это не критический показатель. Так что прямой опасности нет. Но сам по себе рост в полтора раза за такой короткий срок - это неприятный симптом. Но гораздо более интересна ситуация с госкорпорациями и частными компаниями. Там сумма внешнего долга сопоставима с государственным. Если им будет объявлен дефолт (хоть я в такой сценарий не верю), спасать их придется государству, оно будет из своих средств компенсировать эти затраты. Вот недавно Роснефть попросила о налоговых льготах. Достаточно беспрецедентный случай, когда нефтяная корпорация при высоких ценах на нефть просит о государственных льготах...

- Давайте к внешнему долгу вернемся. Может, это просто такая большая финансовая игра? Занимаем в долларах, доллар падает, и в пересчете на рубли отдавать надо будет меньше...

- Теоретически, при нынешних ценах на нефть, если ФРС США понизит ключевую ставку на четверть процента, то, действительно, доллар может ослабеть.

- То есть можно выиграть?

- Ну-у... В прошлом году тоже переводили какие-то платежи в юани - и потеряли на этом несколько миллиардов. Рисковые и сомнительные операции. Чем руководствуются те, кто их проводит, трудно судить. Где-то можно выиграть где-то проиграть.

- А в чем опасность?

- Заиграться можем. Мы берем в долларах, и если против рубля будет проведена какая-нибудь спекулятивная операция (в преднамеренность которой я, правда, не верю), мы можем очень сильно потерять. Придется отдавать уже в дорогих долларах, да еще и с процентами. То же произойдет и в случае резкого падения цен на нефть, от которого никто не гарантирован, - долг станет гораздо более весомым, чем сейчас.

- И что делать — вообще не занимать? Не нужны нам их деньги?

- На самом деле эти деньги действительно не нужны, потому что сейчас в госбюджете большой профицит, и в принципе, без этих средств можно было бы реализовать и национальные проекты, и найти деньги на социальные нужды. Так что не вижу необходимости занимать деньги за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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