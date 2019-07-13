2019-07-13T19:08:45+03:00
Спорт

Теннисистка Халеп, ради карьеры уменьшившая себе грудь с шестого размера, победила Серену Умильямс и выиграла Уимблдон

Для румынской спортсменки это - второй в карьере титул "Большого шлема"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Симона Халеп выиграла второй в карьере турнир "Большого шлема".Симона Халеп выиграла второй в карьере турнир "Большого шлема".Фото: REUTERS
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В субботу, 13 июля, в Лондоне прошел финальный матч в женском разряде на Уимблдонском теннисном турнире. В решающей игре встретились Серена Уильямс и румынка Симона Халеп. К большой неожиданности для всех очень уверенную победу в этой игре одержала Халеп, не оставив никаких шансов для титулованной американки.

Итоговый счет поединка - 6:2, 6:2 в пользу 27-летней Халеп, которая была посеяна под седьмым номером на этом турнире. Поединок был невероятно коротким - всего 56 минут. Для Серены Уильямс это было третье поражение в финале турниров серии Большого шлема. Последний раз мегакрутая американка побеждала в начале 2017 года на Открытом чемпионате Австралии.

А вот для Симоны Халеп успех в Лондоне - первый подобный в карьере. До того она была лишь в полуфинале в 2014 году. А в прошлом году впервые выиграла "Большой шлем", став лучшей на Ролан Гаррос-2018. Статистика матчей между Халеп и Уильямс сурова - из 11 встреч лишь 2 выиграла румынка.

Надо сказать, что румынка за победы в теннисе "заплатила" свою цену. В 2009 году в возрасте 18 лет решилась на серьезную операцию. Она сделала пластику груди, уменьшив ее. Потому что шестой размер бюста мешал ей активно передвигаться по корту.

- Знаю, что моя грудь выглядит эффектно, но не думаю, что внешность как-то влияет на результат матча. Грудь доставляет мне неудобства во время игры. Ее вес приводит к тому, что я не могу максимально быстро реагировать на изменения на корте и действовать молниеносно, - жаловалась Халеп 10 лет назад.

Ради карьеры она избавилась от такой красоты, о которой мечтают многие женщины. Как говорили особо рьяные фанаты Халеп, желавшие отговорить румынку от операции, ее бюст весил более 10 кг. Сама она говорила, что ее родные и близкие были окированы таким решением:

- Моя семья была перепугана, но я не боялась, потому что понимала, что мне нужно сделать это ради тенниса. Моя мечта была стать лучшей. Так что я смеялась, когда шла к доктору. После операции чувствовала себя легче и все мои проблемы со спиной ушли. Это было лучшее решение. Я была уверенна на 100% и делала все ради тенниса, - спустя годы уже признавалась в интервью журналу Tennis World USA спортсменка.

Дальнейшая карьера показала, что Халеп приняла верное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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