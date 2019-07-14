2019-07-14T11:36:44+03:00
Общество

Московские велосипедисты попали в Книгу рекордов Гиннесса

2620 человек выстроились на Васильевском спуске в огромную фигуру велосипеда [фото, видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Более двух тысяч человек вышли на флеш-моб, чтобы создать огромную фигуру велосипедаБолее двух тысяч человек вышли на флеш-моб, чтобы создать огромную фигуру велосипедаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Участники ночного велофестиваля, который состоялся в ночь с субботы на воскресенье, установили новый мировой рекорд. 2620 человек выстроились на Васильевском спуске в огромную фигуру велосипеда. С высоты птичьего полета перфоманс на фоне собора Василия Блаженного выглядит впечатляюще! Уникальное достижение тут же было зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса. Ожидается, что этот московский рекорд войдет в печатное издание знаменитой книги будущего года.

Мировой рекорд: самая большая в мире фигура велосипеда из людей.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Организаторы велофестиваля отмечают, что всего же в заезде приняли участие более 15 тысяч человек. Фестиваль стартовал в 22:00 на Кремлевской набережной. Далее организованная колонна любителей двухколесного транспорта прокатила около 11 километров по ночным набережным до Суворовской площади.

В заезде приняли участие более 15 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В заезде приняли участие более 15 тысяч человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Все велосипеды, согласно правилам, были оборудованы передним и задним фонарем, а некоторые украшены дополнительной подсветкой», - сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фестиваль стартовал в 22:00 на Кремлевской набережной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фестиваль стартовал в 22:00 на Кремлевской набережной.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоит отметить, что ночной велофестиваль закрыл программу празднования Дня транспорта, который уже несколько лет отмечается в столице массовыми мероприятиями. Днем в центре мегаполиса прошел уже традиционный парад трамваев с участием восстановленных ретро-моделей, работали бесплатные выставки на тему развития транспорта в Москве.

Днем в центре мегаполиса прошел уже традиционный парад трамваев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем в центре мегаполиса прошел уже традиционный парад трамваев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ФОТОРЕПОРТАЖ

В Москве прошёл ночной велофестиваль.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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