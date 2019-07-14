Московские велосипедисты попали в Книгу рекордов Гиннесса

Участники ночного велофестиваля, который состоялся в ночь с субботы на воскресенье, установили новый мировой рекорд. 2620 человек выстроились на Васильевском спуске в огромную фигуру велосипеда. С высоты птичьего полета перфоманс на фоне собора Василия Блаженного выглядит впечатляюще! Уникальное достижение тут же было зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса. Ожидается, что этот московский рекорд войдет в печатное издание знаменитой книги будущего года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720100" frameborder="0"></iframe> Мировой рекорд: самая большая в мире фигура велосипеда из людей.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Организаторы велофестиваля отмечают, что всего же в заезде приняли участие более 15 тысяч человек. Фестиваль стартовал в 22:00 на Кремлевской набережной. Далее организованная колонна любителей двухколесного транспорта прокатила около 11 километров по ночным набережным до Суворовской площади.

В заезде приняли участие более 15 тысяч человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Все велосипеды, согласно правилам, были оборудованы передним и задним фонарем, а некоторые украшены дополнительной подсветкой», - сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фестиваль стартовал в 22:00 на Кремлевской набережной.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоит отметить, что ночной велофестиваль закрыл программу празднования Дня транспорта, который уже несколько лет отмечается в столице массовыми мероприятиями. Днем в центре мегаполиса прошел уже традиционный парад трамваев с участием восстановленных ретро-моделей, работали бесплатные выставки на тему развития транспорта в Москве.

Днем в центре мегаполиса прошел уже традиционный парад трамваев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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