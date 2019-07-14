В Калужской области прошла реконструкция Великого стояния на Угре

Об этом мероприятие говорят весь год, его ждут и к нему готовятся с особой тщательностью, ведь своей зрелищностью и масшабностью он никогда не разочаровывает гостей фестиваля "Великое стояние на реке Угре". Еще бы, ведь на глазах зрителей реконструкторы воспроизводят один из самых знаменательных вех истории Руси - битву между русской ратью и ордой. Всё, как осенью 1480-го года.

В этом году, 13 июля в село Дубцы Калужской области - пострелять из лука, посмотреть бои, а главное, проникнуться всей значимостью исторического события собралось больше восемь тысяч человек. В то время как в самой реконструкции битвы приняли участие представители 300 военно-исторических клубов.

В реконструкции приняли участие представители 300 военно-исторических клубов.

С приветственным словом к гостям обратились губернатор Анатолий Артамонов, митрополит Калужский и Боровский Климент, член Совета Федерации ФС РФ Алексей Александров.

Глава региона Анатолий Артамонов отметил: «Калужане знают и помнят о том, какой ценой нашим предкам удавалось удержать эту прекрасную русскую землю – благословенную Калужскую землю – в том виде, в каком сегодня наш народ ею владеет, которая с каждым годом становится краше. Мы находимся на том самом месте, где с окончанием Великого стояния на Угре закончился период разрозненного существования княжеских уделов, они соединились в единое государство, и появилось слово «Россия»». Губернатор подчеркнул, что это послужило весомым основанием для принятия областного закона, установившего региональную памятную дату – «11 ноября – окончание Великого стояния на реке Угре».

11 ноября – окончание Великого стояния на реке Угре - может стать региональной датой.

Надо отметить, что проект закона об установлении общероссийской памятной даты, связанной с окончанием Великого стояния на реке Угре сейчас рассматривается в Госдуме. Глава региона выразил надежду, что законопроект будет принят в начале осенней сессии. Отдельно Анатолий Артамонов поблагодарил тех, кто помог в продвижении областной инициативы, кто личным участием внес вклад в работу по увековечению памяти о событиях, проходивших на Калужской земле в 1480 году – ученых, краеведов, государственных деятелей, Русскую Православную Церковь и Калужскую метрополию. Отдельные слова были сказаны в адрес наместника монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь отца Тихона.

В свою очередь, взявший слово, сенатор Алексей Александров заявил, что постарается все сделать для того, чтобы великая дата и великое место навсегда вошли в историю нашего государства.

Реконструкторы воспроизвели битву между русской ратью и ордой осенью 1480-го года.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев направил приветствие организаторам, участникам и гостям фестиваля.

«На протяжении веков Калужская земля играла значительную роль в истории нашей страны, выступала надежным щитом от вражеских нашествий. Здесь неоднократно решалась судьба Отечества, и наша общая задача — бережно хранить историческую память о великих событиях. Фестиваль «Великое стояние на реке Угре» занимает важное место в культурной жизни Центральной России, становится с каждым годом все более масштабным и зрелищным, традиционно привлекая тысячи участников и гостей», -говорится в тексте.

Отметим, что фестиваль проводится в рамках реализации Национального проекта «Культура» при непосредственном участи Министерства культуры Российской Федерации и при поддержке Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество». Его организаторами выступают Правительство Калужской области, Калужская Епархия, Муниципальный район «Дзержинский район», «Национальный парк Угра».